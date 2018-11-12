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Felç kaldı üniversite okudu
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Felç kaldı, Hawking gibi çalışıp iki üniversite bitirdi

16 yıl önce felç kalan 31 yaşındaki Nil Mısır’ın azmi şaşkınlık yaşatıyor. Sadece sağ elinin parmaklarını yüzde 25 oranında hareket ettirebilen genç kız, iki üniversiteyi bitirdi, üçüncüsüne kayıt yaptırdı

12.11.2018 - 08:49 | Güncelleme: Genel

Mehmet Hanifi-Leyla Mısır çiftinin üç erkek çocuğundan sonra dünyaya gelen ve "Evin Prensesi" diye anılan tansiyon hastası Nil Mısır (31) henüz lise 2. sınıf öğrencisiyken İstanbul Fatih'te oturdukları apartmanın 5. katından düştü. Vücudunda kırıklar oluşan genç kız, 20 gün yoğun bakımda ölüm kalım mücadelesi verdi. Doktorlar, "Bir daha yürüyemez" dedi. 6 ay hastanelerde tedavi gördü. Hastalığıyla yüzleşince kendine yeni bir yol çizdi: "Pes etmemek..."

LİSEYİ VE İKİ ÜNİVERSİTEYİ BİTİRDİ

Sabah gazetesinden Erhan Öztürk'ün haberine göre Nil'in tansiyonu, oturduğunda 4-5, uzandığında ise 5-8 aralığındaydı. Bu yüzden sürekli yatıyordu. 16 yılda sadece sağ kolunu ve parmaklarını yüzde 25 çalıştırabildi. Bu sürede liseyi, ardından iki üniversiteyi bitiren Nil, üçüncü üniversitesine kayıt yaptırdı.

HAWKING'İ ÖRNEK ALDI

Nil Mısır, sonrasını şöyle anlattı: "Hastalığı kabullendikten sonra Stephen Hawking'in hayatını, yaptıklarını okudum. Bana büyük cesaret verdi. Klavyede tek tuşa basabilmek için kulak temizleme çubuklarıyla parmaklarımı sabitletip bantlatıyordum. O dönem, 70. Yıl Fizik Tedavi Hastanesi'nde Prof. Dr. Belgin Erhan 'Nil, seninle ilgilenmemi ister misin?' diye sorunca hayatım değişti. 16 yaşında 1.73 boyunda 23 kiloydum. Oturamıyor, ellerimi kollarımı kullanamıyordum. Belgin Hanım'ın desteğiyle parmaklarıma kas transferi yapıldı. Kalem tutmayı başardım ve liseyi tamamladım. Beykent Üniversitesi Bilgisayar Programlama ve Yazılım ile Marmara Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümlerini bitirdim. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'ne kayıt oldum ancak çeşitli nedenlerle yarıda bırakmak zorunda kaldım. Bu yıl ise Anadolu Üniversitesi AÖF Radyo TV Programcılığı'nda öğrenim görüyorum."

 

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