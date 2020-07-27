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HaberlerGündemFen ve Edebiyat Fakültesi taban puanları 2020! Devlet ve Özel üniversite Fen ve Edebiyat Fakültesi başarı sıra
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Fen ve Edebiyat Fakültesi taban puanları 2020! Devlet ve Özel üniversite Fen ve Edebiyat Fakültesi başarı sıralaması

Fen ve Edebiyat Fakültesi taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Dört yıllık lisans bölümlerinden biri olan Fen ve Edebiyat Fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması haberimizde...

Fen Edebiyat

ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Fen ve Edebiyat Fakültesi Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Fen ve Edebiyat Fakültesi 2020 taban puanları ve başarı sıralaması...

FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2020

Aşağıdaki tabloda Fen ve Edebiyat Fakültesi Bölümü bulunan üniversitelerin 2019 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Fen ve Edebiyat Fakültesi'nü tercih etmek isteyen adayların Sözel puan türünden tercih yapmaları gerekir.

FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI

ÜniversiteBölüm AdıPuan
Türü
2019
2018		Kont.
2019
2018
2017
2016		Yer.
2019
2018
2017
2016		Başarı
Sırası
2019
2018
2017
2016		Taban
Puanı
2019
2018
2017
2016
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)		SÖZ5+0
7+0
8+0
8+0		5
7
8
8		497
66.000
78.812
41.000		477,62476
346.15997
367,47882
391,06632
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)		SÖZ4+0
4+0
6+0
6+0		4
4
6
6		1.068
3.500
18.981
3.900		460,16781
420.60097
423,27992
459,28814
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)		SÖZ3+0
3+0
3+0
5+0		3
3
3
5		1.177
1.340
3.071
3.200		457,98843
440.14868
467,94103
463,60311
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
50+2		62
62
62
52		1.185
1.240
3.026
2.030		457,85569
441.40305
468,22347
472,55509
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)		SÖZ3+0
3+0
3+0
3+0		3
3
3
3		1.382
1.960
3.693
2.460		453,98460
432.18955
463,84519
468,90417
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)		SÖZ3+0
3+0
3+0
3+0		3
3
3
3		1.447
2.830
3.888
3.620		452,87005
424.6447
462,76569
460,93777
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)		SÖZ10+0
10+0
10+0
10+0		10
10
10
10		5.033
9.280
44.142
22.700		424,97514
399.68187
394,12732
413,17766
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ90+3
100+3
90+3
90+3		93
103
93
93		11.348
13.400
22.451
14.000		406,46165
390.99972
418,12621
428,39683
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ80+2
80+2
80+2
80+2		82
82
82
82		28.390
27.800
41.571
21.800		383,42567
372.21801
396,50799
414,53344
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ80+2
80+2
80+2
80+2		82
82
82
82		29.786
26.200
40.036
23.700		382,08302
373.79131
397,96767
411,65840
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ65+2
65+2
40+1
65+2		67
67
41
67		36.659
34.300
46.204
30.100		376,13009
366.40081
392,25896
403,16027
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		37.355
35.900
53.078
25.900		375,58548
365.00161
386,37069
408,60478
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		39.753
40.200
59.085
31.000		373,75410
361.56443
381,61931
402,07106
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)		SÖZ5+0
5+0
5+0
4+0		5
5
5
4		41.260
49.100
83.148
34.500		372,67830
355.57229
364,68741
398,05111
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)		SÖZ7+0
7+0
7+0
7+0		7
7
7
7		42.769
42.900
61.866
31.800		371,58854
359.67797
379,49548
401,13526
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)		SÖZ6+0
6+0
6+0
6+0		6
6
6
6		49.925
48.100
53.862
48.700		366,84229
356.25653
385,76331
383,82899
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)		SÖZ5+0
5+0
5+0
5+0		5
5
5
5		50.596
60.600
90.571
38.900		366,42877
348.88995
360,00233
393,22264
EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ80+2
90+3
90+3
90+3		82
93
93
93		50.705
47.900
60.323
34.900		366,35620
356.37096
380,65766
397,58434
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ50+2
50+2
50+2
40+1		52
52
52
41		50.898
53.800
79.683
39.100		366,24342
352.66828
366,91630
392,97195
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
50+2		62
62
62
52		60.345
58.700
67.744
40.000		360,77895
349.93174
375,16186
392,00813
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)		SÖZ4+0
4+0
6+0
0+0		4
4
6
0		60.784
71.600
1.271
360,55339
343.4914
485,80546
180,00000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		61.217
63.800
74.251
40.500		360,32145
347.28563
370,59715
391,55734
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)		SÖZ5+0
4+0
6+0
0+0		5
4
6
0		62.860
63.500
84.486
359,43826
347.39703
363,85239
180,00000
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSA)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ70+2
70+2
75+2
75+2		72
72
77
77		67.106
65.000
70.968
41.600		357,20734
346.67309
372,86264
390,42757
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)		SÖZ3+0
3+0
3+0
3+0		3
3
3
3		67.192
64.000
64.402
44.400		357,15701
347.14895
377,59619
387,67506
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ80+2
90+3
95+3
95+3		82
93
98
98		68.140
74.000
68.827
36.600		356,70218
342.3864
374,38444
395,58881
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANTALYA)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		69.807
73.100
78.810
44.500		355,81862
342.77889
367,47914
387,60167
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)		SÖZ5+0
4+0
3+0
4+0		5
4
3
4		72.934
77.200
104.571
43.500		354,33408
340.96174
351,90361
388,51387
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)		SÖZ6+0
6+0
7+0
6+0		6
6
7
6		76.320
67.100
67.961
55.300		352,78969
345.60002
374,99453
378,13247
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ80+2
80+2
80+2
80+2		82
82
82
82		86.179
84.600
91.802
52.000		348,50131
337.78882
359,26469
380,87141
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KOCAELİ)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ70+2
70+2
70+2
70+2		72
72
72
72		90.091
82.600
89.471
50.600		346,92213
338.62419
360,69101
382,04140
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ70+2
60+2
60+2
60+2		72
62
62
62		90.449
81.600
95.427
46.000		346,77553
339.04202
357,17376
386,26258
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(%75 İndirimli) (4)		SÖZ10+0


10


96,210


344,48310


ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (ANKARA)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2


62


99,399


343,21496


ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (SAMSUN)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ70+2
65+2
65+2
65+2		72
67
67
67		108.143
96.800
102.680
52.600		339,97331
333.04068
352,94387
380,30770
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi (ÇANAKKALE)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ70+2
70+2
70+2
70+2		72
72
72
72		110.004
100.000
107.613
57.900		339,31329
331.73414
350,24471
375,98942
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ADANA)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ80+2
80+2
80+2
80+2		82
82
82
82		113.166
105.000
97.437
63.300		338,24115
330.03699
356,01213
371,92087
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İZMİR)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ70+2
60+2
60+2
50+2		72
62
62
52		113.412
107.000
114.492
52.600		338,15471
329.36963
346,54631
380,31956
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSA)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ60+2
70+2
75+2
75+2		62
72
77
77		122.551
118.000
111.949
64.800		335,10174
325.59408
347,93291
370,77973
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (SAKARYA)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ100+3
100+3
100+3
100+3		103
103
103
103		126.191
118.000
127.311
58.400		333,94643
325.5454
339,96815
375,59990
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (MUĞLA)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		128.303
115.000
126.531
60.600		333,29623
326.65382
340,35396
373,93986
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MERSİN)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		132.021
116.000
109.258
69.000		332,15628
326.16286
349,34576
367,84640
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KAYSERİ)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ80+2
100+3
100+3
100+3		82
103
103
103		134.398
129.000
120.913
66.200		331,42739
322.1558
343,18850
369,77931
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANTALYA)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ50+2
60+2
60+2
60+2		52
62
62
62		135.750
142.000
140.172
69.800		331,00805
318.42939
333,79119
367,28721
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AYDIN)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		140.741
119.000
129.126
67.300		329,48908
325.17769
339,08386
369,03328
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (TRABZON)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ80+2
80+2
70+2
70+2		82
82
72
72		141.552
113.000
113.187
58.000		329,25759
327.12092
347,24753
375,84843
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KONYA)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ90+3
90+3
90+3
90+3		93
93
93
93		144.000
110.000
107.700
55.900		328,54638
328.28941
350,19860
377,59012
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İZMİR)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2

62
62

145.093
140.000

328,22115
318.895

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(%75 İndirimli) (4)		SÖZ10+0
5+0
5+0
5+0		10
5
5
5		145.577
126.000
178.544
41.200		328,08199
322.98997
317,14668
390,85822
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ60+2
80+2
80+2
80+2		62
82
82
82		145.732
137.000
128.430
76.200		328,04482
319.80068
339,40692
362,78652
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
50+2		62
62
62
52		148.311
113.000
93.812
51.100		327,32654
327.06815
358,07231
381,63115
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (DENİZLİ)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ80+2
80+2
80+2
80+2		82
82
82
82		150.337
132.000
148.428
68.500		326,74953
321.40139
329,91764
368,17560
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BOLU)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		156.549
130.000
128.240
65.300		325,07105
322.00881
339,50514
370,44720
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ISPARTA)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ70+2
70+2
70+2
70+2		72
72
72
72		166.950
153.000
175.258
77.600		322,27444
315.23743
318,49396
361,90430
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (GAZİANTEP)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ80+2
80+2
80+2
80+2		82
82
82
82		166.973
142.000
128.043
72.400		322,26758
318.21275
339,60862
365,42157
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BALIKESİR)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ80+2
80+2
80+2
80+2		82
82
82
82		167.411
158.000
206.115
70.900		322,15855
313.95173
306,78843
366,50124
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (KONYA)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
55+2		62
62
62
57		169.030
140.000
141.423
61.400		321,74254
318.78887
333,21137
373,34282
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TRABZON)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)		SÖZ5+0
4+0
7+0
7+0		5
4
7
7		175.207
145.000
144.112
95.600		320,16079
317.38011
331,90177
350,90279
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MALATYA)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ70+2
70+2
70+2
70+2		72
72
72
72		177.028
158.000
116.074
73.300		319,71246
313.89536
345,68975
364,83433
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KOCAELİ)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ60+2
70+2
70+2
70+2		62
72
72
72		178.729
166.000
129.331
80.600		319,29246
311.86591
338,98267
359,93658
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(%75 İndirimli) (4)		SÖZ15+0
13+0

15
13

179.924
170.000

318,99656
310.98992

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MERSİN)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)		SÖZ8+0
8+0
7+0
6+0		8
8
7
6		182.145
138.000
134.932
73.300		318,46706
319.45697
336,20989
364,81173
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRIKKALE)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ70+2
70+2
70+2
70+2		72
72
72
72		185.766
141.000
135.705
76.900		317,58391
318.53479
335,85841
362,35876
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (EDİRNE)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ80+2
80+2
85+3
85+3		82
82
88
88		187.656
161.000
204.664
76.400		317,13793
313.14353
307,29817
362,64331
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MANİSA)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ100+3
100+3
110+3
100+3		103
103
113
103		192.612
172.000
214.012
73.500		315,94975
310.57803
304,00328
364,68723
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (HATAY)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
0+0		62
62
62
0		196.737
179.000
140.699
315,00930
308.70936
333,56099
180,00000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi (ÇANAKKALE)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ60+2
70+2
70+2
70+2		62
72
72
72		202.694
189.000
223.306
88.600		313,64056
306.58886
300,81419
354,95877
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (DİYARBAKIR)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ80+2
80+2
80+2
80+2		82
82
82
82		204.916
198.000
128.759
83.000		313,12078
304.50898
339,25913
358,33929
ORDU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ORDU)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		208.554
166.000
166.653
89.600		312,29555
311.91438
322,06099
354,37136
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(%75 İndirimli) (4)		SÖZ24+0
19+0

24
19

209.981
183.000

311,97979
307.87112

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (MUĞLA)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		211.354
197.000
228.441
89.600		311,67473
304.64207
299,13381
354,37373
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AFYONKARAHİSAR)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ80+2
80+2
80+2
80+2		82
82
82
82		220.156
185.000
224.627
84.000		309,77741
307.44562
300,38100
357,77669
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TEKİRDAĞ)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ70+2
60+2
60+2
50+2		72
62
62
52		222.388
202.000
259.436
74.400		309,30039
303.66391
289,59568
364,07372
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ70+2
70+2
70+2
70+2		72
72
72
72		222.455
190.000
155.327
87.600		309,28255
306.30554
326,84416
355,56923
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KÜTAHYA)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ80+2
85+3
80+2
80+2		82
88
82
82		227.152
193.000
240.539
84.600		308,29251
305.57971
295,26723
357,38539
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ80+2
90+3
90+3
90+3		82
93
93
93		233.870
190.000
144.793
76.800		306,88933
306.30488
331,58683
362,45028
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (RİZE)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ70+2
70+2
70+2
70+2		72
72
72
72		239.000
193.000
171.535
91.100		305,84378
305.52076
320,00099
353,52863
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AMASYA)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
50+2		62
62
62
52		242.784
188.000
172.600
83.900		305,09211
306.82448
319,57992
357,84113
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ŞANLIURFA)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
55+2
45+2		62
62
57
47		242.907
206.000
130.565
84.200		305,06813
302.69373
338,38130
357,62213
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BALIKESİR)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2

62
62

245.591
238.000

304,52570
296.27522

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURDUR)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
65+2
60+2
0+0		62
67
62
0		246.452
163.000
151.045
304,37125
312.64926
328,73245
180,00000
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SAMSUN)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2


62


246,868


304,28457


SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KONYA)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ80+2
90+3
90+3
90+3		82
93
93
93		247.935
200.000
175.081
87.100		304,07019
304.06416
318,56171
355,86697
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (UŞAK)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		254.034
209.000
241.663
89.100		302,85833
302.05109
294,89658
354,64294
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (SİVAS)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ80+2
80+2
80+2
80+2		82
82
82
82		255.235
199.000
159.878
83.300		302,63416
304.33226
324,86380
358,18260
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (SAKARYA)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ90+3
100+3
100+3
100+3		93
103
103
103		255.650
217.000
234.903
93.300		302,55297
300.50085
297,05631
352,18944
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ZONGULDAK)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		260.654
218.000
240.932
90.100		301,57030
300.29432
295,12962
354,09255
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (DENİZLİ)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ70+2
80+2
80+2
80+2		72
82
82
82		262.332
230.000
272.781
93.000		301,24697
297.84454
285,76745
352,39258
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KAYSERİ)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ80+2
100+3
100+3
100+3		82
103
103
103		262.408
228.000
186.654
103.000		301,23151
298.20476
313,99548
346,72660
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (GAZİANTEP)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ70+2
80+2
80+2
80+2		72
82
82
82		262.424
239.000
205.945
107.000		301,22772
296.04985
306,84733
344,80145
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (DÜZCE)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ80+2
60+2
60+2
55+2		82
62
62
57		263.432
213.000
333.609
80.400		301,03740
301.18774
269,94561
360,05273
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (VAN)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ80+2
80+2
80+2
80+2		82
82
82
82		264.391
234.000
175.469
89.100		300,84743
297.09687
318,40470
354,66065
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (NEVŞEHİR)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ80+2
90+3
100+3
100+3		82
93
103
103		267.089
213.000
217.921
97.300		300,31484
301.32287
302,66281
349,86910
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ADIYAMAN)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
50+2		62
62
62
52		267.977
217.000
199.731
90.800		300,13810
300.48445
309,10100
353,66063
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (NİĞDE)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ70+2
80+2
80+2
80+2		72
82
82
82		278.668
212.000
210.817
97.900		298,10965
301.3971
305,12764
349,56051
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ISPARTA)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ70+2
70+2
70+2
70+2		72
72
72
72		279.435
249.000
336.171
105.000		297,96973
294.25206
269,31977
345,81307
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MALATYA)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ60+2
70+2
70+2
70+2		62
72
72
72		282.206
270.000
174.896
110.000		297,46860
290.48788
318,64686
343,07354
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (GİRESUN)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		283.094
201.000
198.579
96.000		297,32016
303.8451
309,51686
350,60368
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BOLU)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ40+1
60+2
60+2
60+2		41
62
62
62		283.736
227.000
210.973
102.000		297,20918
298.37554
305,06802
347,14204
FIRAT ÜNİVERSİTESİ İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ELAZIĞ)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ80+2
80+2
80+2
80+2		82
82
82
82		285.728
218.000
147.549
94.000		296,84360
300.19456
330,32011
351,76039
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BALIKESİR)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ70+2
80+2
80+2
80+2		72
82
82
82		287.841
266.000
401.607
98.400		296,47234
291.17498
254,43468
349,28243
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BİLECİK)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
50+2		62
62
62
52		290.690
233.000
307.665
93.700		295,95973
297.18116
276,38618
351,92149
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AKSARAY)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		293.182
202.000
190.038
97.800		295,50293
303.58391
312,72031
349,63670
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
50+2		62
62
62
52		294.454
232.000
248.168
93.600		295,27036
297.43548
292,93354
351,97365
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KARABÜK)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ70+2
70+2
70+2
70+2		72
72
72
72		299.705
242.000
262.059
98.100		294,33473
295.48458
288,83034
349,44252
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (MARDİN)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ50+2
50+2
50+2
40+1		52
52
52
41		301.297
250.000
210.940
98.500		294,04978
294.14068
305,08124
349,19963
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MANİSA)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ90+3
100+3
110+3
100+3		93
103
113
103		303.212
269.000
391.771
104.000		293,71793
290.6119
256,57826
346,22486
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (OSMANİYE)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		303.293
235.000
232.687
101.000		293,70228
296.92712
297,76845
347,60282
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRKLARELİ)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ70+2
70+2
60+2
60+2		72
72
62
62		305.930
262.000
331.687
95.200		293,23490
291.8676
270,39788
351,09938
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(%75 İndirimli) (4)		SÖZ25+0
19+0

25
19

316.309
298.000

291,43150
285.77894

SİNOP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (SİNOP)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ80+2
80+2
70+2
70+2		82
82
72
72		316.656
238.000
240.088
107.000		291,36736
296.35694
295,40359
344,65022
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KASTAMONU)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
50+2		62
62
62
52		319.972
251.000
290.056
93.900		290,80397
293.86086
281,02030
351,81569
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BALIKESİR)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ40+1
40+1

41
41

321.180
330.000

290,59451
280.64363

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (EDİRNE)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ70+2
80+2
85+3
85+3		72
82
88
88		323.684
303.000
456.433
107.000		290,14528
284.97694
242,64158
344,47688
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (BARTIN)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		326.663
257.000
279.053
105.000		289,65009
292.77062
284,02261
345,78114
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BATMAN)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
50+2
40+1		62
62
52
41		328.951
295.000
184.233
101.000		289,26322
286.26645
314,92810
347,60642
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
50+2		62
62
62
52		330.742
245.000
233.992
105.000		288,95557
294.98166
297,34811
345,73529
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRIKKALE)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ60+2
70+2
70+2
70+2		62
72
72
72		331.651
285.000
341.415
115.000		288,80262
287.83595
268,08360
340,57535
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TOKAT)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ80+2
80+2
80+2
80+2		82
82
82
82		341.584
240.000
217.579
106.000		287,15827
295.83956
302,77865
345,28329
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ÇANKIRI)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		347.723
270.000
337.914
108.000		286,15749
290.41986
268,89795
344,21993
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AFYONKARAHİSAR)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ70+2
80+2
80+2
80+2		72
82
82
82		359.862
309.000
461.989
113.000		284,18935
283.89222
241,45367
341,52289
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KARAMAN)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		364.774
249.000
268.618
102.000		283,40709
294.2128
286,94988
347,18086
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (YOZGAT)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ80+2
80+2
80+2
80+2		82
82
82
82		366.892
262.000
254.180
110.000		283,06798
291.78695
291,17597
343,17483
HİTİT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ÇORUM)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		369.275
238.000
182.828
110.000		282,69040
296.35768
315,46384
343,07371
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KÜTAHYA)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ80+2
80+2
80+2
80+2		82
82
82
82		371.269
328.000
476.901
114.000		282,37995
280.97124
238,16615
340,86920
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ70+2
70+2
70+2
70+2		72
72
72
72		371.765
309.000
364.733
123.000		282,29377
283.9932
262,64910
336,65436
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (DİYARBAKIR)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ60+2
60+2
50+2
0+0		62
62
52
0		372.289
397.000
162.806
282,22042
271.20654
323,65658
180,00000
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KİLİS)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ80+2
80+2
50+2
40+1		82
82
52
41		374.656
280.000
230.854
111.000		281,85493
288.70597
298,35485
342,65347
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ70+2
90+3
90+3
90+3		72
93
93
93		375.134
326.000
235.843
118.000		281,77529
281.32397
296,74197
339,13613
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ERZİNCAN)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
65+2
60+2
60+2		62
67
62
62		377.322
281.000
257.730
106.000		281,43120
288.60344
290,10723
345,31243
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ARTVİN)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		380.070
277.000
279.364
115.000		281,00969
289.27
283,94679
340,48729
ORDU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ORDU)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		383.621
294.000
248.332
122.000		280,46751
286.41401
292,88039
337,10622
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (UŞAK)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
58
62		385.841
336.000
Dolmadı
116.000		280,13504
279.7903
Dolmadı
340,33821
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AMASYA)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ50+2
60+2
60+2
50+2		52
62
62
52		389.650
348.000
459.015
120.000		279,55589
278.01449
242,09080
338,20830
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ZONGULDAK)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		389.966
340.000
513.171
121.000		279,50859
279.18842
229,08666
337,69847
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (GİRESUN)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ40+1
60+2
60+2
60+2		41
62
62
62		392.279
332.000
336.411
130.000		279,15484
280.45068
269,26048
333,53448
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(%75 İndirimli) (4)		SÖZ31+0


31


395,327


278,68202


SİİRT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (SİİRT)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
50+2		62
62
62
52		401.750
325.000
260.731
110.000		277,73546
281.39773
289,22586
343,27399
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (NEVŞEHİR)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ80+2
90+3
100+3
100+3		82
93
99
103		405.586
372.000
Dolmadı
127.000		277,15121
274.67
Dolmadı
335,00447
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (SİVAS)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ70+2
80+2
80+2
80+2		72
82
82
82		405.790
326.000
276.475
123.000		277,12373
281.27765
284,72673
336,66102
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (BARTIN)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ40+1
60+2
60+2
60+2		41
62
62
62		410.291
368.000
326.580
134.000		276,43165
275.18016
271,65389
331,61994
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ADIYAMAN)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
50+2		62
62
62
52		414.774
336.000
323.969
124.000		275,76383
279.82182
272,30842
336,26630
FIRAT ÜNİVERSİTESİ İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ELAZIĞ)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ60+2
80+2
80+2
80+2		62
82
82
82		415.907
358.000
276.338
124.000		275,59473
276.61965
284,76052
336,24502
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRKLARELİ)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ60+2
70+2
60+2
60+2		62
72
61
62		418.495
407.000
Dolmadı
124.000		275,21668
269.96854
Dolmadı
336,24457
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Beşeri Bilimler Fakültesi (NEVŞEHİR)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)		SÖZ6+0


6


419,121


275,12224


TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)		SÖZ7+0
7+0
10+0
5+0		7
7
6
5		420.558
241.000
Dolmadı
107.000		274,91968
295.73317
Dolmadı
344,65635
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KARS)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		423.467
358.000
210.307
119.000		274,50004
276.52964
305,30094
338,88732
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KARABÜK)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ60+2
70+2
70+2
70+2		62
72
72
72		424.154
372.000
467.749
128.000		274,39801
274.62267
240,18551
334,44222
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (NİĞDE)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ70+2
80+2
80+2
80+2		72
82
82
82		425.795
350.000
469.360
128.000		274,15571
277.76639
239,82793
334,52095
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BİNGÖL)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		426.666
363.000
242.309
117.000		274,02781
275.79753
294,70976
339,38959
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AĞRI)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		431.171
361.000
201.308
118.000		273,38372
276.13459
308,55328
339,29376
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
50+2		62
62
52
52		435.830
397.000
Dolmadı
124.000		272,71801
271.24199
Dolmadı
336,03175
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MUŞ)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ70+2
70+2
60+2
50+2		72
72
62
52		438.447
383.000
236.937
120.000		272,33330
273.11257
296,39703
337,90756
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BAYBURT)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
50+2
40+1		62
62
52
41		439.595
329.000
243.779
122.000		272,16182
280.77315
294,25455
337,12009
HİTİT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ÇORUM)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ40+1
60+2
60+2
60+2		41
62
62
62		441.025
379.000
294.409
139.000		271,94245
273.67856
279,84457
329,50996
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (GÜMÜŞHANE)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ70+2
70+2
60+2
50+2		72
72
62
52		441.701
283.000
286.004
112.000		271,84236
288.24119
282,11079
342,19059
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (OSMANİYE)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		442.266
355.000
414.985
131.000		271,75677
276.98057
251,53422
333,23230
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (SİNOP)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ70+2
80+2
70+2
70+2		72
82
54
72		445.511
412.000
Dolmadı
134.000		271,29420
269.24574
Dolmadı
331,53732
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (TUNCELİ)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ50+2
50+2
50+2
40+1		52
52
52
41		446.992
343.000
341.904
124.000		271,07681
278.74627
267,95792
336,05520
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KARAMAN)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
57
62		448.048
409.000
Dolmadı
127.000		270,92970
269.69562
Dolmadı
334,83687
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KASTAMONU)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
50+2		62
62
57
52		450.682
401.000
Dolmadı
127.000		270,57794
270.65864
Dolmadı
334,75865
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(%75 İndirimli) (4)		SÖZ10+0


10


452,850


270,27982


BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BİTLİS)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
50+2		62
62
62
52		455.060
331.000
269.184
116.000		269,97220
280.48073
286,78528
339,91636
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ÇANKIRI)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ40+1
60+2
60+2
60+2		41
62
62
62		455.775
396.000
528.930
135.000		269,86971
271.35478
223,24779
331,40346
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
50+2		62
62
62
52		459.868
398.000
433.194
133.000		269,30050
271.10867
247,64170
332,16615
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ARTVİN)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ40+1
60+2
60+2
60+2		41
62
62
62		462.703
521.000
212.551
150.000		268,90893
256.41695
304,50610
324,84901
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TOKAT)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ70+2
80+2
80+2
80+2		72
82
82
82		463.325
404.000
491.423
136.000		268,82317
270.32737
234,85503
330,81684
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (IĞDIR)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2

62
62

464.481
435.000

268,66702
266.42449

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)		SÖZ17+0
22+0
22+0
22+0		17
22
8
22		470.840
494.000
Dolmadı
78.500		267,76026
259.39259
Dolmadı
361,31880
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(%75 İndirimli) (4)		SÖZ43+0
24+0
4+0
4+0		43
24
4
4		485.729
275.000
259.931
65.500		265,70284
289.55768
289,45834
370,32389
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)		SÖZ3+0
2+0
2+0
2+0		3
2
2
2		485.981
300.000
135.784
136.000		265,66978
285.33918
335,81876
330,61462
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (YOZGAT)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ70+2
80+2
80+2
80+2		72
82
82
82		486.905
417.000
340.549
141.000		265,54136
268.66236
268,27863
328,69256
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BİNGÖL)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ40+1
60+2
60+2
60+2		41
62
62
62		491.229
527.000
282.504
153.000		264,96327
255.72082
283,07727
323,63497
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN)( Yabancı)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ10+0
10+0
10+0
15+0		10
10
10
15		491.779
739.000
329.000
259.000		264,88920
234.72873
271,07042
288,44964
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (GÜMÜŞHANE)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ60+2
70+2
60+2
50+2		62
72
62
52		493.385
424.000
369.723
145.000		264,66798
267.79706
261,49518
326,83408
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BAYBURT)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ40+1
60+2
50+2
40+1		41
62
52
41		501.052
560.000
297.815
151.000		263,64837
252.23839
278,93878
324,42724
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ERZİNCAN)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ60+2
65+2
60+2
60+2		62
67
62
62		503.323
428.000
484.332
141.000		263,34364
267.22647
236,50287
328,58535
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)		SÖZ26+0
26+0
15+0
14+0		26
26
12
14		519.286
470.000
Dolmadı
116.000		261,25047
262.15319
Dolmadı
340,08650
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KARS)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		523.856
554.000
328.292
154.000		260,64184
252.82878
271,24203
323,07432
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (ARDAHAN)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(4)		SÖZ60+2
60+2
60+2
60+2		62
62
62
62		526.569
351.000
316.671
128.000		260,28247
277.56374
274,09543
334,58079
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AĞRI)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ40+1
60+2
60+2
60+2		41
62
62
62		536.474
573.000
280.921
153.000		258,99810
250.84631
283,52736
323,52219
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (ARDAHAN)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)		SÖZ40+1
60+2
60+2
60+2		41
62
62
62		542.614
555.000
370.896
158.000		258,20706
252.71468
261,22859
321,61412
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MERSİN)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(%75 İndirimli) (4)		SÖZ39+0
38+0
37+0
29+0		39
38
37
29		543.459
387.000
533.911
144.000		258,09436
272.49857
220,53452
327,14033
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Beşeri Bilimler Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)		SÖZ6+0
6+0
7+0
7+0		6
6
7
7		606.005
561.000
267.120
172.000		250,26765
252.14862
287,37303
316,01986
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(%25 İndirimli) (4)		SÖZ5+0
5+0
16+0
8+0		5
5
3
8		617.786
493.000
Dolmadı
170.000		248,83039
259.55196
Dolmadı
316,77980
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)		SÖZ8+0
9+0
8+0
12+0		8
9
8
12		667.625
643.000
237.887
244.000		242,87505
243.8722
296,09754
292,43993
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)		SÖZ30+0
30+0
45+0
40+0		30
30
29
40		685.112
892.000
Dolmadı
213.000		240,84099
211.33789
Dolmadı
301,79987
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretli) (4)		SÖZ4+0
4+0
4+0
4+0		4
4
4
4		700.986
619.000
347.248
203.000		238,99908
246.19505
266,70839
305,27165
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)		SÖZ20+0
17+0
54+0
0+0		20
17
19
0		752.736
786.000
Dolmadı
232,96191
230.28408
Dolmadı
180,00000
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC)Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)		SÖZ15+0
8+0
10+0
7+0		15
8
10
7		769.695
652.000
236.936
316.000		230,91072
242.99496
296,39723
274,27232
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)		SÖZ30+0
35+0
40+0
54+0		30
24
40
54		823.269
Dolmadı
268.883
268.000		223,23143
Dolmadı
286,87171
285,80059
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4)		SÖZ4000+100
3000+75
4000+100
4000+100		3846
3075
2699
4100		Dolmadı
749.000
Dolmadı
1.328.646		Dolmadı
233.81726
Dolmadı
241,11501
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TRABZON)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)		SÖZ45+0
36+0
63+0
48+0		23
36
46
48		Dolmadı
886.000
Dolmadı
349.000		Dolmadı
215.5297
Dolmadı
266,99910
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)		SÖZ14+0
53+0
65+0
67+0		13
31
39
67		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
268.000		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
285,99840
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MERSİN)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)		SÖZ39+0
30+0
21+0
20+0		36
30
19
20		Dolmadı
582.000
Dolmadı
224.000		Dolmadı
249.96608
Dolmadı
298,56057
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)		SÖZ40+0
20+0
20+0
20+0		14
20
10
20		Dolmadı
254.000
Dolmadı
72.600		Dolmadı
293.28249
Dolmadı
365,30611
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)		SÖZ17+0
25+0
25+0
25+0		4
12
16
25		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
288.000		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
280,83016
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)		SÖZ45+0
37+0
37+0
30+0		36
37
28
30		Dolmadı
862.000
Dolmadı
192.000		Dolmadı
221.47121
Dolmadı
308,90191
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)		SÖZ11+0
30+0
59+0
50+0		8
12
36
50		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
375.000		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
261,57510
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretli) (4)		SÖZ8+0


3


Dolmadı


Dolmadı


İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)		SÖZ40+0
50+0
43+0
43+0		28
50
43
43		Dolmadı
877.000
519.654
256.000		Dolmadı
218.5559
226,95933
289,06990
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)		SÖZ17+0
22+0
22+0
22+0		15
17
5
22		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
226.000		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
297,94158
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Beşeri Bilimler Fakültesi (NEVŞEHİR)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretli) (4)		SÖZ5+0





Dolmadı


Dolmadı


KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Beşeri Bilimler Fakültesi (NEVŞEHİR)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)		SÖZ44+0


5


Dolmadı


Dolmadı


KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Beşeri Bilimler Fakültesi (NEVŞEHİR)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(%25 İndirimli) (4)		SÖZ5+0





Dolmadı


Dolmadı


İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)		SÖZ45+0
36+0
27+0
32+0		4
23
27
32		Dolmadı
Dolmadı
449.857
281.000		Dolmadı
Dolmadı
244,04589
282,68814
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)		SÖZ36+0
18+0
54+0
0+0		22
17
32
0		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretli) (4)		SÖZ10+0
10+0
5+0
5+0		1
2
5
0		Dolmadı
Dolmadı
543.382
Dolmadı		Dolmadı
Dolmadı
199,78577
180,00000
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)		SÖZ10+0
10+0
10+0
10+0
7
6
9		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)Türk Dili ve Edebiyatı
(%75 İndirimli) (4)		SÖZ10+0


3


Dolmadı


Dolmadı


GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Beşeri Bilimler Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretli) (4)		SÖZ6+0
6+0
3+0
19+0		1
0
3
2		Dolmadı
Dolmadı
538.998
Dolmadı		Dolmadı
Dolmadı
215,91116
180,00000
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Beşeri Bilimler Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)Türk Dili ve Edebiyatı
(%75 İndirimli) (4)		SÖZ8+0
11+0
7+0
4+0		1
3
7
4		Dolmadı
Dolmadı
523.438
279.000		Dolmadı
Dolmadı
225,61992
283,03317
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Beşeri Bilimler Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)		SÖZ2+0
2+0
3+0
0+0
0
0
0		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC)Türk Dili ve Edebiyatı
(%75 İndirimli) (4)		SÖZ15+0
8+0
7+0
7+0		1
3
7
7		Dolmadı
Dolmadı
309.140
525.000		Dolmadı
Dolmadı
276,01057
229,88893
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretli) (4)		SÖZ5+0
6+0
3+0
6+0
1
0
0		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)		SÖZ5+0
9+0
17+0
5+0
0
6
5		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
540.000		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
224,57732
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)Türk Dili ve Edebiyatı
(%75 İndirimli) (4)		SÖZ12+0
17+0
17+0
22+0		3
4
14
21		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)		SÖZ9+0
4+0
4+0
5+0		7
4
4
5		Dolmadı
471.000
285.952
140.000		Dolmadı
262.02291
282,12787
328,99686
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)Türk Dili ve Edebiyatı
(%75 İndirimli) (4)		SÖZ21+0
24+0
27+0
40+0
9
27
32		Dolmadı
Dolmadı
528.919
Dolmadı		Dolmadı
Dolmadı
223,25122
180,00000

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