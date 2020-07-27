Fen ve Edebiyat Fakültesi taban puanları 2020! Devlet ve Özel üniversite Fen ve Edebiyat Fakültesi başarı sıra

ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Fen ve Edebiyat Fakültesi Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Fen ve Edebiyat Fakültesi 2020 taban puanları ve başarı sıralaması...

FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2020

Aşağıdaki tabloda Fen ve Edebiyat Fakültesi Bölümü bulunan üniversitelerin 2019 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Fen ve Edebiyat Fakültesi'nü tercih etmek isteyen adayların Sözel puan türünden tercih yapmaları gerekir.

FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI