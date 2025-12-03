Fenalaşan Rus turist kurtarılamadı
Antalya'da bir otelde fenalaşan 68 yaşındaki Rus turist, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Turistin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde fenalaşan Rus turist, hastanede hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre ilçede bir otelde ailesiyle tatil yapan Viktor Babushkin (68) lobide otururken fenalaştı.
Personelin ihbarı üzerine otele 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Babushkin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Turistin cenazesi, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.