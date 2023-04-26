Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Gıda Fener Balığı Nedir, Nasıl Bir Balıktır? Fener Balığı Nerelerde Yaşar, Özellikleri Nelerdir?
ABONE OL

Fener balığı bedir, nasıl bir balıktır? Fener balığı nerelerde yaşar, özellikleri nelerdir?

Fener balığı hem lezzeti hem de sağlık açısından faydalarıyla ön plana çıkan bir balık türüdür. Bu ilginç canlıların yaşamı, nerelerde yaşadığı ve özellikleri ise merak konusu haline gelmiştir. İşte tüm bilinmeyenleriyle fener balığı…

Fener Balığı Nedir, Nasıl Bir Balıktır? Fener Balığı Nerelerde Yaşar, Özellikleri Nelerdir?
HABERTURK.COM

Fener balığı, denizlerin derinliklerinde yaşayan ve ilginç fiziksel özelliklere sahip olan bir balık türüdür. Biyoluminesan özellikleriyle tanınan bu balık, deniz canlıları dünyasında önemli bir yere sahiptir. Fener balığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için mutlaka bu yazımızı okumalısınız. Fener balığı özellikleri nelerdir? Fener balığında hangi vitaminler bulunur? İşte fener balığı ile ilgili merak edilenler…

Fener Balığı Nedir?

Fener balığı, Photoblepharon steinitzi olarak da bilinen, derin denizlerde yaşayan bir balık türüdür. Bu balık, ailesi Anomalopidae'nin bir üyesidir ve biyoluminesans adı verilen, ışık üretme yeteneğine sahiptir. Biyoluminesan özelliklerinden dolayı fener balığı adını alan bu tür, denizlerin derinliklerinde kendine özgü bir yaşam sürer.

Fener Balığı Özellikleri Neler?

Fener balığının en belirgin özelliği, kendi ışığını üretebilme kabiliyetidir. Biyoluminesan özelliklerine sahip olan bu balık, ışık üreten organlarının yardımıyla avını yakalar ve avcılardan kaçar. Fener balığı, genellikle siyah ve kırmızı renklerde olup, 15-30 cm uzunluğa ulaşabilir. Dişleri ince ve sivri olup, küçük balıkları ve planktonları avlamak için uygundur. Kaygan bir deri yapısına sahip olan fener balığı aslında insan derisi için zararlı etkilere sahiptir. Fener balığının üreme mevsimi Mart ayında başlar ve Ağustos ayının sonuna kadar devam eder. Dişi fener balıkları tek seferde bir milyonun üzerinde yumurta bırakabilir.

Fener Nerelerde Yaşar?

Fener balığı, dünya çapındaki tropikal ve subtropikal okyanuslarda yaşar. Çoğunlukla derin denizlerde bulunan bu balık, özellikle 200 ila 1000 metre derinlikler arasında yaşar. Karanlık ve soğuk sulara uyum sağlayabilen bu tür, derin denizlerin özgün ekosistemlerinde bulunabilir.

Fener Balığı Vitaminleri

Fener balığı, insan sağlığı için önemli olan Omega-3 yağ asitleri, protein, A vitamini, D vitamini, B12 vitamini ve selenyum gibi besin maddeleri açısından zengindir. Bu değerli besin maddeleri sayesinde, fener balığı tüketimi bağışıklık sistemini güçlendirebilir.

Fener Balığının Faydaları

Fener balığı, sağlık açısından birçok fayda sağlar. İşte fener balığının sağlık üzerindeki olumlu etkileri:

  • Fener balığı B12 vitamini açısından zengin olduğu için vücuttaki kolesterol seviyelerini dengeler. Kalbin sağlıklı işleyişini koruyan trigliserid seviyesini kontrol eder.
  • Aynı zamanda fener balığında bulunan B12 vitamini sayesinde bilişsel sistemi korur. Alzheimer hastalığının tedavisine yardımcı olur.
  • Protein açısından zengin olan fener balığı kas sistemi için önemli bileşenler içermesiyle tanınır.
  • Güçlü bir bağışıklık sistemi için fener balığını tüketmek önemlidir.
  • İçerisindeki fosfor sayesinde fener balığı gelişim sürecinde kemikleri ve dişlerin korunmasında hayati bir role sahiptir. Bu sebeple fener balığı diş eti sağlığını korur. Aynı zamanda fosfor, kalp sağlığı ile de ilişkili olduğu için kardiyovasküler hastalıklardan korunmaya da yardımcı olur.
  • Fener balığındaki zengin fosfor metabolizmayı hızlandırır, sindirimi rahatlatır ve bağırsak hareketlerini dengeler. Bu sebeple fener balığı sindirim ve böbrek sağlığını korur.
  • Fener balığı cilt hastalıklarına da iyi gelen bir balıktır.
  • Fener balığı anksiyete gibi rahatsızlığı olanlara tedaviye yardımcı sağlar.

Tüm bu yararlarının yanında fener balığı içerisinde cıva barındırabileceği için dengeli tüketilmelidir. Sağlık sorunları ya da hamile olan veya emziren annelerin doktora danışmadan kullanılması önerilmemektedir.

Fener balığı, denizlerin derinliklerinde yaşayan ilginç ve değerli bir balık türüdür. Biyoluminesan özelliklere sahip olan bu balık, tropikal ve subtropikal okyanuslarda yaşar. İçerdiği vitaminler ve besin maddeleri sayesinde insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. Fener balığının tüketilmesi, kalp sağlığını koruyarak, beyin fonksiyonlarını destekleyerek, bağışıklık sistemini güçlendirerek ve daha birçok fayda sağlar. Bu nedenle, fener balığı, sağlıklı bir beslenme programına dahil edilmesi düşünülebilir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tükenmez Kalem Lekesi Çıkaran Çözümler: Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkar?
KISAYOL Tükenmez kalem lekesi çıkaran çözümler
Pas Lekesi Çıkaran Yöntemler: Pas Lekesi Nasıl Çıkar?
KISAYOL Pas lekesi çıkaran yöntemler
Parkeler Nasıl Parlatılır? Laminant Parke Nasıl Parlatılır?
KISAYOL Parkeler nasıl parlatılır?
Mum Lekesini Çıkaran Çözümler: Mum Lekesi Nasıl Çıkar?
KISAYOL Mum lekesini çıkaran çözümler
Krom Nasıl Parlatılır? Paslı Krom Nasıl Parlatılır?
KISAYOL Krom nasıl parlatılır?
Kahve Lekesini Çıkaran Yöntemler: Kahve Lekesi Nasıl Çıkar?
KISAYOL Kahve lekesini çıkaran yöntemler
Halıdan Çay Lekesini Çıkaran Yollar: Halıdan Çay Lekesi Nasıl Çıkar?
KISAYOL Halıdan çay lekesini çıkaran yollar
Gümüş Nasıl Parlatılır? Kararmış Gümüş Kolye Nasıl Parlatılır?
KISAYOL Gümüş nasıl parlatılır?
Çelik Nasıl Parlatılır? Çelik Tencere Nasıl Parlatılır?
KISAYOL Çelik nasıl parlatılır?
Bakır Nasıl Parlatılır? Kararmış Bakır Nasıl Parlatılır?
KISAYOL Bakır nasıl parlatılır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.