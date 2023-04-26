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Denizlerimizin zengin balık çeşitlerinden biri olan karagöz balığı, özellikle Akdeniz, Karadeniz ve Ege Denizi gibi bölgelerde yaygın olarak bulunur. Hem ticari balıkçılıkta hem de sportif balıkçılıkta önemli bir yere sahip olan karagöz balığı, lezzetli eti ve sağladığı besin değerleriyle sofralarda sıklıkla tercih edilir. Bu yazımızda karagöz balığının özellikleri, yaşadığı yerler ve faydaları hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olacaksınız. Karagöz balığında hangi vitaminler bulunur? Karagöz balığının faydaları nelerdir? İşte karagöz balığı hakkında her şey…

Karagöz Balığı Nedir?

Karagöz balığı, Sparidae ailesine ait olan ve Akdeniz, Karadeniz ve Ege Denizi gibi bölgelerde yaygın olarak bulunan bir balık türüdür. Karagöz balıkları hem sportif balıkçılıkta hem de ticari balıkçılıkta önemli bir yere sahiptir. Karagöz balığı çipura balığına yakın özellikler göstermektedir. Karagöz balığında kuyruğu lekeli ve çizgili olanlarına isparoz ya da ispari adı verilmektedir.

Karagöz Balığı Özellikleri Neler?

Karagöz balıkları, oval ve yanlardan basık vücut yapısına sahiptir. Boyutları genellikle 30-40 cm arasında değişir, ancak bazı örneklerin 60 cm'ye kadar büyüdüğü görülür. Karagöz balığının sırt kısmı yeşilimsi gri renkteyken, karın kısmı gümüş beyaz renkte olup, yan taraflarında koyu renkli dikey şeritler bulunur. Karagöz balığı kendi içerisinde baltabaş, sivrigaga, sargos ve mırmır adlarıyla türlere ayrılır. Bu balık, suların ısınmasıyla birlikte üreme dönemine girer. Bahar aylarında başlayan üreme dönemi Ağustos aylarına kadar devam edebilir. Karagöz balığı taşlı, yosunlu bölgelerde ve midyesi çok olan yerlerde hayatlarını devam ettirir. Kışın derin sularda bulunan karagöz balığı yaz gelince akıntının bol olduğu taşlık alanları tercih eder.

Karagöz Nerelerde Yaşar?

Karagöz balıkları, özellikle Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'in sığ kıyı bölgelerinde yaşar. Kıyılara yakın sığ suların yanı sıra, 200 metreye kadar derinliklerde de bulunabilirler. Karagöz balıkları, genellikle yosunlar ve kayalık bölgelerde yaşar ve kabuklular, yumuşakçalar ve küçük balıklarla beslenirler.

Karagöz Balığı Vitaminleri

Karagöz balığının eti, lezzetli olmasının yanında aynı zamanda bolca protein de içermektedir. Karagöz balığı A, B, D ve K vitamini açısından son derece zengindir. Bunun yanında B1, B2, B6 ve B12 vitaminlerini de içermektedir. Ayrıca, omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir.

Karagöz Balığının Faydaları

Karagöz balığı ekonomik değeri yüksek bir balık çeşididir. Izgara, buğulama ya da çorbası yapılabilen karagöz balığı sağlığa oldukça yararlı bir balıktır. Hemen her mevsimde rahatlıkla bulunabilen karagöz balığının sağlık açısından faydalarını şöyle sıralayabiliriz.

Karagöz balığı Omega 3 yağ asitleri bakımından zengindir. Bu yağ asitleri beyin fonksiyonları ve sinir sistemi üzerinde olumlu etkiler barındırır.

Göz sağlığı ve beyin gelişimi için DHA ve EPA içermektedir.

Karagöz balığı selenyum içeren bir balık çeşididir.

Metabolizmayı dengeler ve sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

Fosfor bakımından zengin bir balıktır.

Diyabet hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir balık olan karagöz balığı aynı zamanda kötü kolesterolü (LDL) düşürür.

İltihap giderici bir özelliği olduğu bilinen karagöz balığı ayrıca kalp ve damar rahatsızlıklarının tedavi edilmesinde de yardımcı olarak işlev görmektedir.

Kan hücrelerini yenileyen karagöz balığı bunun yanı sıra çocuklarda büyümeyi de destekler.

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