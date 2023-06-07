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Fenerbahçe 12 yıl sonra gol kralı çıkarttı

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, kaydettiği 29 golle Spor Toto Süper Lig’in 2022-2023 sezonunda gol kralı oldu. Valencia, aynı zamanda Fenerbahçe’nin bir sezonda en fazla gol atan futbolcusu rekoruna ortak oldu.

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İHA
  • Fenerbahçe 12 yıl sonra gol kralı çıkarttı

    Spor Toto Süper Lig’in 2022-2023 sezonu tamamlandı. Sezonu 80 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’de Enner Valencia attığı gollerle takımda en dikkat çeken isimlerin başında geldi. 
  • Fenerbahçe 12 yıl sonra gol kralı çıkarttı

    Sarı-lacivertli formayla 3. sezonunu yaşayan Valencia, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geride bıraktı. 
  • Fenerbahçe 12 yıl sonra gol kralı çıkarttı

    Teknik Direktör Jorge Jesus’un da en çok forma verdiği isimlerden olan oyuncu, Avrupa kupalarında 12 kez sahaya çıkarken, 3 gol kaydetti.
  • Fenerbahçe 12 yıl sonra gol kralı çıkarttı

    Süper Lig’in bu sezonuna iyi başlayan ve sezon geneli gol krallığı listesinde zirvede yer alan Valencia, 1 kez hat-trick yaparken, 1 maçta da rakip filelere 4 gol atma başarısı gösterdi. 
  • Fenerbahçe 12 yıl sonra gol kralı çıkarttı

    6 mücadelede 2’şer gol atan Valencia, 31 Süper Lig maçında 29 gole imza attı. 33 yaşındaki futbolcunun Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor.
  • Fenerbahçe 12 yıl sonra gol kralı çıkarttı

    FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

    Fenerbahçe’nin efsane Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza’nın, 2010-2011 sezonunda kaydettiği 28 golle, ‘bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu’ rekorunu kıran Enner Valencia, ‘sarı-lacivertli formayla bir sezonda en fazla gol atan futbolcu’ rekorunu da egale etti. 

     
  • Fenerbahçe 12 yıl sonra gol kralı çıkarttı

    Rekorun daha önceki sahibi Aykut Kocaman, 1988-1989 sezonunu 29 golle gol kralı olarak tamamlamıştı.
  • Fenerbahçe 12 yıl sonra gol kralı çıkarttı

    FENERBAHÇE 12 YIL SONRA GOL KRALI ÇIKARDI

    Fenerbahçe forması altında Süper Lig’de gol kralı olan son isim Alex de Souza’ydı. 
  • Fenerbahçe 12 yıl sonra gol kralı çıkarttı

    Brezilyalı oyuncu, 2010-2011 sezonunda 28 gole imza atarak takımının şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı. 
  • Fenerbahçe 12 yıl sonra gol kralı çıkarttı

    Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 16. kez gol kralı çıkardı.

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