FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

Fenerbahçe’nin efsane Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza’nın, 2010-2011 sezonunda kaydettiği 28 golle, ‘bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu’ rekorunu kıran Enner Valencia, ‘sarı-lacivertli formayla bir sezonda en fazla gol atan futbolcu’ rekorunu da egale etti.