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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Futbol Haberleri

        Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu heyecanı başlıyor. Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe- Adana Demirspor'u konuk ediyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan sarı- laciverliler, Adana Demirspor maçını kazanarak lige galibiyetle başlamak istiyor. Öte yandan Adana Demirspor sürpriz sonuca imza atarak zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 10:16 Güncelleme: 10.08.2024 - 10:16
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        Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Adana Demirspor karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Adana Demirspor karşısında kazanarak hem lige iyi başlamak hem de taraftarını sevindirmek istiyor. Fenerbahçe'de geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat karşılaşmada forma giyemeyecek. Fred de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Peki Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        2

        FENERBAHÇE- ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı 10 Ağustos Cumartesi (bugün) 21.45'te oynanacak.

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        FENERBAHÇE- ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe- Adana Demirspor mücadelesi beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

        4

        SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

        Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Fred de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

        5

        5 TRANSFER TAKIMA KATILDI

        Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde şu ana dek 5 ismi kadrosuna kattı.

        Ali Koç ve yönetimleri döneminde sezon başında en sessiz transfer sürecini yaşayan Fenerbahçe, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Saint Allan-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi kadroya ilave etti.

        Fenerbahçe, Umut Nayir, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi ile de yollarını ayırdı.

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