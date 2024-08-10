Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Adana Demirspor karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Adana Demirspor karşısında kazanarak hem lige iyi başlamak hem de taraftarını sevindirmek istiyor. Fenerbahçe'de geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat karşılaşmada forma giyemeyecek. Fred de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Peki Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?