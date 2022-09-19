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Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, bir de penaltı kaçırdığı maçta Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler galibiyete Rossi, Gustavo Henrique, Crespo, Valencia ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle uzandı; Joao Pedro ise penaltı vuruşundan yararlanamadı. Spor yazarları Fenerbahçe - Alanyaspor maçını yorumladı

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  • Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları

    UĞUR MELEKE: Jesus eğer Türkçe bilseydi, herhalde bozduğu o yıllanmış ezberlerimize sıkça değinebilirdi basın toplantılarında! Gerçi Jesus’un lisan öğrenme konusunda çok başarılı olmadığını biliyoruz hepimiz. Zaten kariyerinde 1 Copa Libertadores-6 Portekiz şampiyonluğu, 2 Avrupa Ligi-1 Dünya Kulüpler Kupası finali olan bir hocanın 5 büyük ligde çalışmaması garipliğinin de nedeni bu. Portekizce dışında herhangi bir lisanı, özellikle de İngilizce’yi mükemmel konuşamaması. 
  • Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları

    Bizim 30 yıllık ezberimize göre ligi iyi bilen teknik adam makbuldür burada. Jesus sadece iki ayda futbolda ortak bir dil konuşulduğunu, iyi oyun oynatmak için ligi çok da bilme zorunluluğu olmadığını gösterdi sanırım. Dün geriden çıkma konusunda geniş bir repertuvara sahip Farioli’nin Alanyaspor’una karşı önde gerilla presi oynadı takımı.
  • Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları

    SERDAR ALİ ÇELİKLER: Belözoğlu döneminde yerli kalitesi arttı, Vitor Pereira döneminde ise yabancı kalitesi. Nihayet bu sezon 'süper' olmasa da yeterli düzey kalitesi bulunan kadroya dünya çapında bir hoca getirildi. Nitekim o hoca aslında ben ve benim gibilerin yıllardır söylediği "Bu futbol değil, mıymıntılık" dediğimiz oyunu çöpe attı. Tempo nedir, önde basma nedir, rakibi çıkartmama nedir, takım boyunu 30 metreye düşürmek nedir gösterdi.
  • Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları

    Tempoya, bir bütün halinde hareket etmeye, iştaha, oynadıkları oyundan keyif almaya kimse bir şey diyemez. Fenerbahçe'nin tarihsel kimliğine yakışır oyun budur. Jesus ve bu tavırdan artık vazgeçilmemelidir. Vasatizm gömleği bir daha giyilmemek üzere yırtılıp atılmalıdır.
  • Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları

    Eskiden penaltı kaçıran Fenerbahçe puan kaybederdi. Şimdi 1 dakika sonra gol atıyor. 5-0 iken top çevirirlerdi artık hala basmaya çalışıyorlar. Eskiden 3 dakika erken oyundan alınsa surat savat yapacak isimler imkansız topların peşinden koşuyor.
  • Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları

    Oyunun eleştirilecek ya da övülecek kısımlarını diğer meslektaşlarım yapmışlardır. Ben yeniden geri kazanılmaya başlanan ve umarım yarıda kalmayacak olan kimliğin geri kazanılması ile ilgiliyim.
  • Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları

    ERMAN TOROĞLU: Şu bir gerçek ki, Fenerbahçe ligin sonuna kadar şampiyonluğu kovalar. Belki olur belki de olamaz ama seyredeni mest eder. Hani bazı maçlarda derler ya; bu takım şu takımı yürüye yürüye yendi. Dün akşamki Fener-Alanya maçı tam tersi oldu. Fenerli futbolcular koşa koşa, mücadele ede ede tonla gol attılar. Hücum presi iyi yapınca sarı-lacivertliler hep Alanya sahasında oynadılar. 
  • Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları

    Hep hücum ettiler, yani oynadıkları futboldan keyif aldılar. Onlar keyif alınca da stattaki seyirci ve televizyon başındaki bizler keyif aldık. Fenerbahçe'nin yedek kulübesi çok etkili... Girenle çıkan fark etmiyor. Teknik direktör de bundan çok iyi ve doğru faydalanıyor. Sarı-lacivertlilerde birbirine yardım etmeyen oyuncu yok.
  • Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları

    AHMET ÇAKAR: Fenerbahçe gol oldu, Alanyaspor'a yağdı. Tuhaf olan şu; her maç değişik kadroyla çıksalar da müthiş iyi oynuyorlar. Alanyaspor'u darmadağın ettiler. Tuhaf bir rekabet yaratan hocaları var. Crespo her zaman için Fenerbahçe'nin banko oyuncusu. Basıyor alıyor, rakibi bozuyor, gol atıyor, attırıyor, her şeyi yapıyor. Fakat bir eleştirim var; maç bitmiş, Arda Güler'i biraz daha fazla oynat be Jesus ne olur ki! Taraftarlar bağırdı, çağırdı da oyuna zorla soktular. 
  • Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları

    Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, F.Bahçe şampiyonluğun en büyük favorisi durumuna geldi. Zira hangi 11 ile çıkarlarsa çıksınlar, kim oynarsa oynasın coşku üst boyutta. Belki de fizik gücü olarak Türkiye'nin en iyi takımı ve dün gece "Büyük takımlar haftada en az iki maç yapar" diyen Jesus, F.Bahçe'nin büyük bir takım olduğunu gösterdi.
  • Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları

    ERCAN GÜVEN: Formanın içindekiler değişiyor, Fenerbahçe aynı… Bu kez 7 ile sınırlıydı rotasyon ama üç gün önce Fransa’da Rennes’i ellerinden kaçıran sanki onlardı. İştahlı, diri, enerjik futbolcular… Coşkulu oynuyorlar keyif veriyorlar. Baskıda asla geri adım atmıyorlar, vites küçültmüyorlar. Yardımlaşma zirvede. Hep daha çok istiyorlar. Tıpkı tribünler gibi… 
  • Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları

    Kısacası, 11’lerden bağımsız çok iyi oynayan Fenerbahçe’nin milli ara öncesi moral gecesiydi Kadıköy’deki… Ancak dikkat! Beşiktaş derbisi ile sonlanacak milli ara, belki de bir tek Fenerbahçe’ye yaramaz!.. Çünkü çoğu sorunlu rakiplerin kendine çeki düzen verip yükseleceği böyle bir sürece, en az ihtiyacı olan Fenerbahçe. Neyi düzeltecek ki? Tam tersine, en az haftada bir forma bulan istim üstündeki iki on birde huzursuzluk bile yaratabilir boş geçen günler.
  • Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları

    İBRAHİM YILDIZ: Alanyaspor’u 5-0 yenen Sarı-Lacivertli takımın oyununu anlatacak kelimeyi bulmak gerçekten zor. Harika bir takım, muhteşem, yağmur gibi goller, bitmeyen enerji, süper performans ne derseniz yakışır. Şurası bir gerçek ki, taraftarın yıllardır beklediği güzel oyun herkesi çok fazla mutlu etti.
  • Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları

    Portekizli teknik adam Jesus, geldiği günden bu yana kendi felsefesini takıma yansıtmak için büyük çaba gösteriyor. Bunun sonuçlarını da görüyoruz. Jesus’un oyun anlayışı iyi futbol oynatmak ve maça gelenleri mutlu etmek.
  • Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları

    Yıllar sonra, Fenerbahçe’de alışık olmadığımız bir sistem görüyoruz. Kısa sürede bu anlayışı yerleştiren Jesus, bugüne dek gelen teknik direktörlerden farklı olduğunu da kanıtlamış oldu.
  • Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları

    TÜMER METİN: Jorge Jesus'u kutlamak lazım. Çünkü olağanüstü iş çıkardı. Genler de tutmuş gözüküyor. Maçın başından sonuna kadar, istek ve arzudan en ufak bir sapma yoktu. Oyuna giren çıkan dengesiyle ilgili söylüyorum. Fenerbahçe'de oynamak istiyorsan bir kere formda olacaksın. Başka şansın yok. Ben biraz kapris yapayım. Niye oynamıyorum? Ben takımın bankosuyum falan filan... Buralar Jorge Jesus'a işlemez.

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