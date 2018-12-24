Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bugün deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki ilk müsabakasında ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor'u deplasmanda 5-2 mağlup etmişti.

Haftaya 15 puanla 17. sırada giren Fenerbahçe, ligin ilk yarısını moralli kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Sarı-lacivertlilerde bu önemli karşılaşma öncesinde Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Mauricio Isla ve Yassine Benzia sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Yiğithan Güveli, Oğuz Kağan Güçtekin, Michael Frey ve Şener Özbayraklı ile maç eksikliği olan Tolga Ciğerci'nin Antalyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

MUHTEMEL 11'LER

ANTALYASPOR: Boffin- Nazım ,Bahadır, Salih, Cissokho, Chico, Vainquer, Serdar, Hakan, Drole, Barrada

SAKAT: Mevlüt

CEZALI: Doğukan, Maicon, Diego, Celustka

FENERBAHÇE: Harun- Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Mehmet Ekici, Ayew, Valbuena, Soldado (Slimani)

SAKAT: Tolga, Şener, Michael Frey, Oğuz Kağan, Yiğithan, Alper

CEZALI: Jailson

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