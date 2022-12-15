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Son dakika! Fenerbahçe, Arda Güler için Gençlerbirliği ile anlaştı! İşte ödenecek rakam...

Son dakika gelişmesine göre; Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Arda Güler'in sonraki satışında yer alan pay konusunda Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığını açıkladı

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AA
  • Fenerbahçe, Arda Güler için Gençlerbirliği ile anlaştı! İşte ödenecek rakam... | Son dakika spor haberleri

    Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, transfer yasağını kaldırdıklarını duyurdu.
  • Fenerbahçe, Arda Güler için Gençlerbirliği ile anlaştı! İşte ödenecek rakam... | Son dakika spor haberleri

    Kulüp başkanı Akdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Transfer yasağı kalktı. İyi bir kadro kuracağız. Ligde kalacağımıza gönülden inanıyorum." dedi.
  • Fenerbahçe, Arda Güler için Gençlerbirliği ile anlaştı! İşte ödenecek rakam... | Son dakika spor haberleri

    Akdaş, Arda Güler'in bir sonraki satışında yer alan pay hakkıyla ilgili de Fenerbahçe Kulübü ile anlaştıklarını söyledi.
  • Fenerbahçe, Arda Güler için Gençlerbirliği ile anlaştı! İşte ödenecek rakam... | Son dakika spor haberleri

    Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Akdaş, "Ali Koç'la anlaştık. Paket halinde bir anlaşma yaptık. 2,5 milyon avro alacağız...
  • Fenerbahçe, Arda Güler için Gençlerbirliği ile anlaştı! İşte ödenecek rakam... | Son dakika spor haberleri

    Ayrıca önerdikleri 7-8 oyuncu var. Biz, onların içinden işimize yaracak oyuncuları kiralık olarak bedava alacağız.
  • Fenerbahçe, Arda Güler için Gençlerbirliği ile anlaştı! İşte ödenecek rakam... | Son dakika spor haberleri

    Biz de 4 genç oyuncumuzu verdik. Bunların ikinci satışından da yüzde 15 alacağız." diye konuştu.
  • Fenerbahçe, Arda Güler için Gençlerbirliği ile anlaştı! İşte ödenecek rakam... | Son dakika spor haberleri

    ARDA KİMDİR?

    Arda Güler, 25 Şubat 2005'te Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi. 
  • Fenerbahçe, Arda Güler için Gençlerbirliği ile anlaştı! İşte ödenecek rakam... | Son dakika spor haberleri

    2014 yılında 9 yaşında iken Gençlerbirliği altyapısına katılan Arda, yeteneği ile ön plana çıktı. 
  • Fenerbahçe, Arda Güler için Gençlerbirliği ile anlaştı! İşte ödenecek rakam... | Son dakika spor haberleri

    2018'e kadar Başkent ekibinde forma giyen Arda Güler 2019'da Fenerbahçe'nin altyapı takımına transfer oldu.
  • Fenerbahçe, Arda Güler için Gençlerbirliği ile anlaştı! İşte ödenecek rakam... | Son dakika spor haberleri

    14 yaşında Fenerbahçe'ye katılan Arda, hayalini kurduğu kulübe geldiğini belirtmişti. 
  • Fenerbahçe, Arda Güler için Gençlerbirliği ile anlaştı! İşte ödenecek rakam... | Son dakika spor haberleri

    Arda o dönemde "Bir yanda yıllardır beraber futbol oynadığım takım arkadaşlarımdan ve hocalarımdan ayrılmanın üzüntüsü, diğer tarafta taraftarı olduğum ve hayalini kurduğum kulübe gelmenin mutluluğu..." ifadelerini kullanmıştı.
  • Fenerbahçe, Arda Güler için Gençlerbirliği ile anlaştı! İşte ödenecek rakam... | Son dakika spor haberleri

    Arda Güler, 13 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Performansı ile Milli Takım'a kadar yükselen Arda, bu sezon 13 maçta 3 gol ve 1 asist üretti.

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