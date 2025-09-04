Habertürk
        Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın: Fenerbahçe yeniden küllerinden doğdu! - Fenerbahçe Haberleri

        Hamdi Akın: Fenerbahçe yeniden küllerinden doğdu!

        Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, sarı-lacivertli kulübün mali ve idari yönden en güçlü dönemlerinden birini yaşadığını söyledi. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Akın, gayrimenkul projeleri ve Bankalar Birliği'nden çıkış süreci hakkında da bilgi verirken, stadyum kapasitesinin artırılacağını müjdeledi.

        04.09.2025 - 15:38
        "F.Bahçe yeniden küllerinden doğdu!"
        Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, FB TV'de katıldığı "Gündem Özel" programında kulübün mali ve sportif yatırımlarına dair önemli bilgiler paylaştı.

        "GAYRİMENKUL SATMADAN BORCUMUZU DÜŞÜRDÜK"

        Bankalar Birliği borcunun ciddi ölçüde azaldığını vurgulayan Akın, "347 milyon Euro olan Bankalar Birliği borcumuzu, hiçbir gayrimenkul satmadan 69 milyon Euro'ya kadar düşürdük." ifadelerini kullandı.

        SPOR AKADEMİSİ VE TESİSLER

        Hamdi Akın, Fenerbahçe'nin Maltepe'deki spor akademisi projesiyle ilgili ise, "Borcumuz bittiği için artık diğer arsalarımızı değerlendirebileceğiz. Emlak Konut'la yapacağımız projeden gelecek parayla Maltepe'deki spor akademimizi tamamlayacağız. Temel atıldı, inşallah sonunu da görürüz. Başkanımızın şirketi Ark İnşaat harcamaları yapıyor. İki sene içinde bitmeye yakın hale gelecek." dedi.

        Kulübün futbol dışı branşlara yatırımlarıyla ilgili de bilgi veren Akın, "Dereağzı'ndaki bütün projeler tamam. 6 milyon Euro'luk yatırımlar ile voleybol tesislerinin inşaatına başlıyoruz. Ardından basketbol, kürek, yelken, boks ve masa tenisi tesisleri yenilenecek." şeklinde konuştu.

        "STADYUM KAPASİTESİNİ 65 BİNE ÇIKARACAĞIZ"

        Hamdi Akın, Chobani Stadyumu'nun kapasitenin de artırılacağını müjdeleyip, "50 bin kişilik stadyum kapasitemizi 65 bine çıkaracağız." dedi.

        "FENERBAHÇE KÜLLERİNDEN DOĞDU"

        Öte yandan kulübün son dönemdeki mali durumu hakkında konuşan Akın, "Evet, 7 senede sportif başarı gelmemiş olabilir ancak 'Fenerbahçe yeniden küllerinden doğdu' diyebiliriz. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kulübe getirdiği mali disiplin bambaşka bir başarıdır." ifadesini kullandı.

