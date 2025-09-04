Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, FB TV'de katıldığı "Gündem Özel" programında kulübün mali ve sportif yatırımlarına dair önemli bilgiler paylaştı.

Bankalar Birliği borcunun ciddi ölçüde azaldığını vurgulayan Akın, "347 milyon Euro olan Bankalar Birliği borcumuzu, hiçbir gayrimenkul satmadan 69 milyon Euro'ya kadar düşürdük." ifadelerini kullandı.

SPOR AKADEMİSİ VE TESİSLER

Hamdi Akın, Fenerbahçe'nin Maltepe'deki spor akademisi projesiyle ilgili ise, "Borcumuz bittiği için artık diğer arsalarımızı değerlendirebileceğiz. Emlak Konut'la yapacağımız projeden gelecek parayla Maltepe'deki spor akademimizi tamamlayacağız. Temel atıldı, inşallah sonunu da görürüz. Başkanımızın şirketi Ark İnşaat harcamaları yapıyor. İki sene içinde bitmeye yakın hale gelecek." dedi.

Kulübün futbol dışı branşlara yatırımlarıyla ilgili de bilgi veren Akın, "Dereağzı'ndaki bütün projeler tamam. 6 milyon Euro'luk yatırımlar ile voleybol tesislerinin inşaatına başlıyoruz. Ardından basketbol, kürek, yelken, boks ve masa tenisi tesisleri yenilenecek." şeklinde konuştu.