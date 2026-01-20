Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Fenerbahçe - Aston Villa maçı bilet fiyatları ne kadar?

        Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar?

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında - Aston Villa'yı ağırlıyor. Ligde ve Avrupa arenasında yoluna dolu dizgin devam eden sarı-lacivertliler, İngiliz temsilcisi karşısında ev sahibi olmanın avantajını kullanıp, sahadan 3 puanla ayırılmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar? İşte Fenerbahçe - Aston Villa maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 23:44 Güncelleme: 20.01.2026 - 23:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe - Aston Villa maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son dönemin formda takımlarından Aston Villa karşısında 3 puan için sahaya çıkıyor. 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 11 puanla 12. sırada yer alıyor. Rakibi Aston Villa ise 15 puanla 3. sırada bulunuyor. Peki, "Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Fenerbahçe - Aston Villa maçı bilet fiyatları ne kadar?" İşte detaylar...

        2

        FENERBAHÇE - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe-Aston Villa maçı, 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

        3

        FENERBAHÇE - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

        12 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere (1 Adet Bilet)

        13 Ocak 2026 Salı günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet)

        14 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla da genel satış.

        Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.

        5

        FENERBAHÇE - ASTON VİLLA BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 6.200,00 TL

        FENERIUM ALT E BLOK – MARATON ALT Adidas E BLOK VIP: 18.750,00 TL

        6

        FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ

        22 Ocak Saat 20:45 Fenerbahçe-Aston Villa

        29 Ocak 23:00 FCSB-Fenerbahçe

        7

        FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

        Fenerbahçe 6 maçta aldığı 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 11 puan toplayarak Avrupa Ligi'nde 12. sırada yer alıyor.

