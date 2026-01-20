Fenerbahçe - Aston Villa maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son dönemin formda takımlarından Aston Villa karşısında 3 puan için sahaya çıkıyor. 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 11 puanla 12. sırada yer alıyor. Rakibi Aston Villa ise 15 puanla 3. sırada bulunuyor. Peki, "Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Fenerbahçe - Aston Villa maçı bilet fiyatları ne kadar?" İşte detaylar...