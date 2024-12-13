Fenerbahçe- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk ediyor. Lig'de oynadığı 14 maçta 10 galibiyet ikişer beraberlik ve mağlübiyeti bulunan sarı laciverliler, Başakşehir maçını kazanarak Beşiktaş ve Atletich Bilbao yenilgisini unutturmak istiyor. Öte yandan Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe- Başakşehir maçı için geri sayım başladı. Beşiktaş ve Athletic Bilbao mağlübiyetlerinin ardından kötü gidişata dur demek isteyen sarı lacivertliler, gözünü Başakşehir maçına çevirdi. Lider Galatasaray ile arasında 6 puan fark bulunan Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında hedefi mutlak galibiyet. Peki, Fenerbahçe- Başakşehir maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
FENERBAHÇE- BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe- Başakşehir maçı 15 Aralık Pazar günü 19.00'da oynanacak.
FENERBAHÇE- BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.