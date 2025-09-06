Habertürk
        Fenerbahçe başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp'in listesi belli oldu - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp'in listesi belli oldu

        Fenerbahçe'de 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak seçim öncesi başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, yönetim listesini Yüksek Divan Kurulu'na teslim etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 22:01 Güncelleme: 06.09.2025 - 22:01
        İşte Hakan Bilal Kutlualp'in listesi!
        Fenerbahçe Kulübünde bu ay gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olan Hakan Bilal Kutlualp'in yönetim kurulu aday listesi belli oldu.

        Hakan Bilal Kutlualp'in yönetim listesinde şu isimler yer aldı:

        “Savaş Adalet, Ali Ferhat Ağmış, Vedat Bayram, Kerem Bozyayla, Celal Can, Tamer Erbek, Berkay Erdim, Aydın Kaya, Erkan Kaya, Selim Koray, Doğan Barış Öztop, Serkan Sarıyaprak, Selin Şenay, Celal Can Uzkan, Alp Kaan Çetin, Mahmut Sercan Demirtaş, Çağdaş Kadakal, Sinan Hacıoğlu, Mustafa Tunçdemir, Hüseyin Burak Yeni, Burcuhan Yıldıran Kuroğlu."

