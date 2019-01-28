Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Spor Toto Süper Lig'de alınan 3-2'lik Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından canlı yayında açıklamalar yaptı. Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu gece şanssızlığımızı kırdık, o yüzden mutluyuz. İnanıyoruz ki bu galibiyetle beraber bir seri yakalayacağız. Bugün yerden yere vuruluyoruz. Çok yakışıksız haberlere, köşe yazılarına maruz kalıyoruz. Olabilir. Saygı duyuyoruz. Her şeye açığız ama her şeyin de bir sınırı olduğunu düşünüyorum"

"Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonunu yaşarken ne deplasmanda ne içeride bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Hem yönetimin hem başkanın hem de takımın yanında oldular. Kolay değil. Her camia bunu başaramaz. En kötü günlerde yanımızda oldular. Onlara karşı mahcup olduğumuzu bir defa daha söylemek istiyorum"

"Yönetime geldiğimizden bu yana kendi çizgimizi oluşturmak istedik. Görüyorum ki bu duruşumuzun, bu tarzımızın mevcut koşullara aykırı olsa ve değişmeyecek de olsa Fenerbahçe konusunda örnek olmaya çalışıyoruz. Ama görüyorum ki işler kötü gittiği zaman hem içeride hem de dışarıda olayı farklı noktalara çekmeye çalışanlar var. Bu işe çıkarken bunları göze alarak yola çıktık, bunlar bizi hedefimizden saptıramaz. Yüksek Divan Kurulu'nda konuşacağım, biz buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz! Futbol iyi gitmiyor evet ama diğer işler çok iyi gidiyor. Doğru bildiğimizden sapmayacağız. Sonuna kadar buradayım. Camia arkamda olduğu müddetçe de her şeyi göğüslemeye hazırım"

"ENTERESAN KARARLAR VARDI"

"Bugün hakkımızla kazandığımızı düşünüyorum ancak maçta enteresan kararlar vardı. Bu kadar söylemek istiyorum. Yayıncı kuruluştan 3,5 dakikalık özet görüntülerini özenle yapmasını rica ediyorum. Biliyorsunuz Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Türk futboluna yakışmayacak olayların yaşandığı maçta bazı kararlar haftalarca tartışıldı. Bu nasıl oluyor? Yayıncı kuruluş 3,5 dakikalık görüntülerde onlara yer veriyor. İki golle sonuçlanan tartışmalı pozisyon vardı. Bu görüntülerin taç tarafı verildi, Fenerbahçe tarafındaki korner pozisyonu verilmedi. Haftalarca taç pozisyonunun yanlışlığı konuşuldu. Bursa maçına gelirsek penaltı ve Skrtel'e atılan taş verilmedi. Yayıncı kuruluşun görüntüleri itinayla seçmesi gerekiyor. Sizin seçtiğiniz görüntüler her şeyi etkiliyor. Lütfen dikkat edin çünkü bizim Fenerbahçe olarak bizim dikkatimizi çekmeye başladı."

"Mehmet Ekici'ye yapılan, bize göre net penaltı, Hasan Ali'ye verilen kart, ince ince ama yanlış olduğunu düşündüğümüz noktalar vardı. Bunlar inşallah 3,5 dakikalık özet görüntülerde olur"

"Yüksek Divan Kurulu'nda transferler bitmiş olacak. Önümüzdeki üç gün içerisinde 3-4 transfer de olabilir 1-2 transfer de olabilir. Benim düşüncem dün bugüne kadar biterdi ancak anlaşılan o ki sonuna kadar sürecek"