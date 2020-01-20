Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da gündeme dair açıklamalar yapıyor. Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

YENİDEN YAPILANDIRMA KONUSU

"Bu sene çökecek, 1 sene mi 2 sene mi olur bilemem. Uzun vadeli bakıldığında yeniden yapılandırma sistemi çökecek. Bunu Antalya'da da söyledim, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği çalıştayda da söyledim. Devletimiz sağ olsun elini taşın altına koyuyor ancak bu model, en azından 3 Büyükler için ideal değil. '5 sene sonunda takla attırılacak' deniyor çözüm olamayacağı için. Biz de diyoruz ki '5 sene sonra takla attırmak yerine başından kurgulayalım' 'Oyun oynanırken kural değişmez' diyenler, mecburen değişecek kural. Bugün olmasa o zaman değişecek"