Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün çevrim içi gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısında açıklamalarda bulundu. Üyelerin sorularını kürsüde yanıtlayan Ali Koç birçok konuya dair açıklamalar yaptı.

Omar Elabdellaoui'ye hastanede ziyaret gerçekleşip gerçekleşmediği üzerine sorulan soruya yanıt veren Ali Koç "Galatasaraylı futbolcu Omar'ın kazasını duyar duymaz açıklamamız yaptık, genç çocuk sahibi biri olarak olayı duyduğumuz zaman içimiz parçalandı. Bu konunun özelinde bir ziyaretimiz olmadı ama bu tip jestlerin Türk futboluna fayda sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bir üyenin "Erol Bulut'a iletir misiniz Mert Hakan Yandaş'ı forvet, Jose Sosa'yı stoper oynatabilir mi?" önerisi üzerine konuşan Ali Koç "Teşekkür ederim. Hocamıza ileteceğim" dedi.

"OĞULCAN KONUSUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili sorulan soru üzerine açıklamalar yapan Ali Koç "Galatasaray ve Oğulcan... Bununla ilgili bir görüşümü ifade etmiştim. Bu sizi niye ilgilendiriyor niye düşünenler olabilir. Bu herkesi ilgilendiren bir konudur. Transferde de rekabet ediyoruz. Transferlerin mevzuatlara geleneklere uygun şekilde olmasını pek çok kulüp istiyor. Oyuncu ayartmadan şikayet edenler var. Henüz bir resmi ceza verilmedi, bunun takipçisi olacağımızı söylemiştik. Biz, bizi ilgilendirmeyen konularda görüş belirtmiyoruz ama bu herkesi ilgilendiren bir konudur" ifadelerini kullandı.

YAYINCI KURULUŞ SÖZLERİ

Yayıncı kuruluşla ilgili sözler üzerine konuşan da Ali Koç "Digiturk'le ilgili sıkıntı oldu, en üst seviyeye geldiği aşikardır. Niye Fenerbahçe? Niye Fenerbahçe'ye oluyor? Bu da bir tesadüf olamaz. Bu da bardağı taşıran son damla olan küfürlü tezahürat dışında öncesinde de tezahüratlarda sıkıntı olmuş, kamuoyuyla paylaşmadan onlara sıkıntımızı ifade etmiştik. Artık sabrımız taşmıştır. Kendi imkanlarımız çerçevesinde, tavır anlayış değişene kadar bu gerginlik devam edecektir" yanıtını verdi.

EROL BULUT AÇIKLAMASI

Teknik direktör Erol Bulut'la ilgili görüşler üzerine konuşan Başkan Koç "Biz hocamızın hep arkasında durduk. Sosyal medya önemli ancak iyi okunması gereken bir mecra. Biz alacağımız kararları sosyal medyaya göre kurgulamıyoruz. En küçük bir tökezlemede sistematik bir şekilde üstümüze gelen gruplar var. Bir de samimi olarak bizimle görüşlerini paylaşanlar var. Erol hocamızı görevden almak gibi bir eğilimimiz hiç olmadı. İnşallah hep beraber sezon sonunda muvaffak oluruz." dedi.

"BAŞKANIMIZ AZİZ YILDIRIM'LA HİÇBİR SIKINTIMIZ YOK"

"Başkanımız Aziz Yıldırım ile hiçbir sıkıntımız yok. Birkaç kez iletişim kurmaya çalıştık ama başaramadık. Bir denersin, iki denersin, üç denersin ve bir yerde bırakırsın. Ortak paydamız Fenerbahçe ise buluşmamız bu kadar zor olmaz."

SORU-CEVAPLARDAN SONRAKİ AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, üyelerin sorularını yanıtladıktan sonra da kürsüde açıklamalar yapıyor. Başkan Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ATTILA SZALAI VE TRANSFER SÖZLERİ

Attila Szalai bu hafta oynayabilir ve işlemlerini tamamladık. Osayi-Samuel de genç ve potansiyeli olan arkadaşlarımız. Bir nokta atışı daha transfer yapabiliriz belki.

"MESUT ÖZİL'E BEN YİNE 'EVİN OĞLU' DİYORUM"

"Mesut Özil'e ben yine evin oğlu diyorum. Israrla evin oğlu diyorum. Fenerbahçe'ye daha önce bu kadar büyük Fenerbahçe sevdası olan büyük bir marka gelmedi"

MESUT ÖZİL NE ZAMAN İMZA ATACAK?

"Bugün ve yarın iki test yapılacak. İlk idmanının yarın akşam olmasını hesaplıyor, arzu ediyoruz. Mesut Özil'in imza törenini salı ya da çarşamba günü yapmayı planlıyoruz"

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 23, 2021

"MESUT OL" PROJESİNİ DUYURDU!

Başkan Ali Koç, Mesut Özil imza atana kadar "Fener Ol" projesinin "Geçici süreliğine Mesut Ol" olarak değiştirildiğini duyurdu. Ali Koç, "Herkesten en az bir SMS bekliyorum. Gücü olanlardan çok SMS bekliyorum. Hadi bakalım 'Siz Mesut Özil'i alın biz neler yapıyoruz diyenleri görelim neler yapacaksınız?" ifadelerini kullandı.

YAYINCI KURULUŞ AÇIKLAMALARI

"Büyük sıkıntımız var. Niye bu noktaya geldik? Yayıncı kuruluşla ilgili düşüncelerimiz nelerdir, bundan sonra ne yaparız? Kurumsal kimliğiyle hiçbir sıkıntımız yok. Hatta tam aksine aynı gemide olduğumuzu biliyoruz. Futbolun paydaşlarından en önemlilerinden bir tanesi yayıncı kuruluştur. Yayıncı kuruluş kar edecek ki Türk futbolu da buradan alacağı payla daha iyi noktaya gelecek. Mukavele şartlarıyla yapılan indirimlere girmek istemiyorum şu anda. Yüz yüze konuştuk. Bilhassa şahsım olarak her platformda korsan yayıncılığa karşı gerek kamuoyunda gerek devlet nezdinde irade belirtmiş, duruş sergilemişizdir."

"ARTIK SABRIMIZ TAŞTI!"

"Hiçbir şey Fenerbahçe menfaat ve haklarının önünde değildir. Gördük ki yaşadığımız sıkıntılar... Küfür olayına gelene kadar o kadar çok şey yaşandı ki... Yine bir tezahürat vardı. Patronları çağırdık, derdimizi anlattık. Maç görüntüleri olabilir, yayınlar esnasında yaşanan tezahüratlar, yayınlar, nostalji kuşaklarında X takıma bir gün yenilmişizdir ertesi sabah nostalji kuşağında başka bir rakibimizin o takımı yendi maç yayıncı kuruluşta. Attığımız her adımın suiistimal edildiğini gördük ve sabrımız taştı. Aklıselim düşünen herkes, beIN SPORTS'un kulübümüze yaklaşımının bireysel hatalarla açıklanamayacağını dile getiriyor. Hadi biz yöneticiler olarak abartıyoruz, yüz binlerce insan sosyal medyada bunu konuşuyor"

"ORAYA ÇÖREKLENMİŞ BİR YAPI VAR"

"Bu gerçeği bir tek yayıncı kuruluş görmek istemiyor gibi. Bu kültür, bu zihniyet Fenerbahçe'ye karşı böyle bir tavır içinde olduğunda da bu tepkiyi göstermek zorundayız. Bu çekişme kimseye fayda sağlamaz. Kurumsal kimliğine karşı bir tavrımızı yok ama oraya çöreklenmiş bir yapı var."

ÖZÜR METNİNİN 19.05'TE YAYINLANMASI

"BU AÇIKLAMA CILIZ, BİZİ KESMEZ"

"Bir açıklama yapıyorsunuz, özür yazısı son derece cılız. O bizi kesmez onu söyleyeyim. Özür yazısının yapıldığı saat de son derece manidar. O da hataysa bu kadar hata yapan insanı çalıştırmayın bir zahmet. Veya Fenerbahçe röportajlarını sezon sonuna kadar yayınlamayın, o da olur. Bilmem kaç ülkede yayın yapıyormuşsunuz ama yaşananlar bir tek Fenerbahçe'yle yaşanıyor. Şu an hiçbir tesisimize yayıncı kuruluşun çalışanları alınmamaktadır. O arkadaşların hiçbir suçu yok, emekçiler. Ama geldiğimiz noktada bu durumdayız. Bu da adım adım yükselecek. Karar sizin. Bu sorunu nasıl çözeceksiniz göreceğiz. Biz aynı kararlılıkla götüreceğiz. Bıçak kemiğe dayanan noktaya getirirseniz Fenerbahçe'nin ne demek olduğunu çok iyi göreceksiniz"

"TARAFTARIMIZIN YANLIŞ VE KÜÇÜK TEPKİSİNİN SONUÇLARINI BİLE GÖRDÜNÜZ"

"Harcama limit'leri yüzünden taraftarımız yazın yayıncı kuruluşa haksız şekilde yüklendi. Yayıncı kuruluş beş altı takımın daha fazla harcama limiti olmasını ister ki dekoder satışı yapabilsin. Bence taraftar yanlış bir tepki gösterdi. Ama sadece küçük bir tepkinin finansal açıdan ne noktaya geldiğini siz daha iyi biliyorsunuz. Noktayı oraya getirmeyin. Bu işi çözecek noktayı bulun. Bizi sınamayın, sabrımızı taşırdınız"