FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkanlık adayı kimler?
Fenerbahçe'de sezonun bitimine kısa bir süre kala şampiyonluk şansı oldukça azalan sarı-lacivertli kulüpte, gözler şimdi başkanlık seçimine çevrildi. Son olarak Aziz Yıldırım'ın da adaylığını açıklamasının ardından, Fenerbahçe taraftarları yeni başkanın kim olacağını merak etmeye başladı. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, adaylar kimler? Ayrıntılar haberimizde.
Fenerbahçe’de sezonun sonuna yaklaşılırken şampiyonluk ihtimali iyice zayıflayan sarı-lacivertli camiada gündem başkanlık seçimine kaydı. Aziz Yıldırım’ın da adaylığını duyurmasının ardından taraftarlar, kulübün yeni başkanının kim olacağını merakla beklemeye başladı. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, adaylar kimler? Ayrıntılar haberimizde.
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe’de gündem oldukça yoğun. Mevcut başkan Sadettin Saran tarafından yapılan açıklamayla birlikte kulübün 92. Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nun tarihleri kesinleşti. Buna göre seçimli kongrenin ilk oturumu, yeterli çoğunluk şartı aranmadan 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.
FENERBAHÇE BAŞKANLIK ADAYLARI KİMLER?
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken Mehmet Ali Aydınlar'ın aday olmayacağını açıklaması büyük sürpriz yaşatmıştı. Hakan Safi ve Barış Göktürk'ün ardından Aziz Yıldırım da adaylık kararını resmen açıkladı. Son olarak Barış Göktürk'de adaylıktan Aziz Yıldırım lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.