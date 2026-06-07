HAKAN SAFİ'NİN LİSTESİ

Başkan: Hakan Safi

Yönetim Kurulu (Asil): Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan.

Yönetim Kurulu (Yedek): Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ.

HAKAN SAFİ 3 TRANSFERİ AÇIKLADI

F.Bahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Sporting'den Luis Suarez ve Al Ahli'den Merih Demiral'ı açıklarken; son olarak Marsilya forması giyen Mason Greenwood'la da anlaştığını duyurdu. Safi, "2 isim açıkladık. Spekülasyon yapanlara inanmayın. Hiçbir sorun yok, inanabilirsiniz. Yıldızları getireceğim dedim. Bizde söz ağızdan bir kere çıkar. Bugün sizlere bir müjde daha veriyorum. Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Ona da aynısını söyledim; 15 golden değil 20 gol veya asistten başlayalım dedim. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendini kanıtlamış bir futbolcumuzdur. Kariyerinin en değerli ve en verimli yıllarında Fenerbahçe'mize gelmeyi istemiş ve kabul etmiştir." ifadelerini kullandı.