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        Haberler Bilgi Gündem Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçları son dakika 2026: FB Başkanlık Seçim sonuçları açıklandı mı ve Fenerbahçe başkanı kim oldu, kim önde, Hakan Safi mi, Aziz Yıldırım mı?

        Fenerbahçe başkanlık seçimi son durum: Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı, kim kazandı?

        Fenerbahçe başkanlık seçimi bugün tamamlandı. Tüm taraftarın gözü Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ile birlikte Fenerbahçe başkanının kim olacağında. Sarı-lacivertli camianın merakla beklediği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kapsamında üyeler sandık başına gitti ve oy verme işlemi sona erdi. Oy verme işleminin sonrasında 2026 Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ile seçim sonuçlarında kim önde? Fenerbahçe başkanı kim oldu gibi soruların cevapları merak ediliyor. Başkan Aziz Yıldırım mı yoksa Hakan Safi mi olacak? İşte Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçları hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 21:32 Güncelleme:
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        Fenerbahçe’nin yeni başkanını belirleyecek kongrede üyeler oy kullanırken, gözler seçim sonuçlarına çevrildi. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin başkanlık için yarışacağı olağanüstü genel kurulda, camianın geleceğini şekillendirecek karar sandıktan çıkacak. İşte Fenerbahçe başkanlık seçimi son durum ve seçim sonuçları...

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        FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ AÇIKLANMAYA BAŞLADI!

        İŞTE İLK SONUÇLAR:

        AZİZ YILDIRIM: 4897

        HAKAN SAFİ: 2825

        AÇILAN SANDIK: 13

        TOPLAM SANDIK: 45

        1.SANDIK

        2.SANDIK

        3.SANDIK | Aziz Yıldırım: 393 oy - Hakan Safi: 233 oy

        4.SANDIK

        5.SANDIK

        6.SANDIK

        7.SANDIK | Aziz Yıldırım: 388 oy | Hakan Safi: 224 oy

        8.SANDIK | Aziz Yıldırım: 353 oy - Hakan Safi: 225 oy

        9.SANDIK | Aziz Yıldırım: 355 oy - Hakan Safi: 231 oy

        10.SANDIK | Aziz Yıldırım: 407 oy - Hakan Safi: 223 oy

        11.SANDIK | Aziz Yıldırım: 410 oy - Hakan Safi: 230 oy

        12.SANDIK

        13.SANDIK | Aziz Yıldırım: 406 oy - Hakan Safi: 227 oy

        14.SANDIK | Aziz Yıldırım: 391 oy - Hakan Safi: 225 oy

        15.SANDIK

        16.SANDIK | Aziz Yıldırım: 387 oy - Hakan Safi: 223 oy

        17.SANDIK | Aziz Yıldırım: 374 oy - Hakan Safi: 180 oy

        18.SANDIK

        19.SANDIK

        20.SANDIK | Aziz Yıldırım: 351 oy - Hakan Safi: 224 oy

        21.SANDIK

        22.SANDIK

        23.SANDIK

        24.SANDIK

        25.SANDIK

        26.SANDIK

        27.SANDIK

        28.SANDIK

        29.SANDIK | Aziz Yıldırım: 371 oy - Hakan Safi: 214 oy

        30.SANDIK

        31.SANDIK

        32.SANDIK

        33.SANDIK

        34.SANDIK

        35.SANDIK

        36.SANDIK

        37.SANDIK

        38.SANDIK

        39.SANDIK

        40.SANDIK

        41.SANDIK

        42.SANDIK

        43.SANDIK

        44.SANDIK

        45.SANDIK | Aziz Yıldırım: 311 oy - Hakan Safi: 166 oy

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        FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ BAŞLADI

        Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda kulübün yeni başkanını belirlemek üzere oy verme süreci başladı. Seçimde adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yarışıyor.

        Üyeler, sabah saatlerinden itibaren sandık başına giderken oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Toplam 44 bin 741 üyenin oy hakkı bulunurken, katılımın 20 binin üzerine çıkması bekleniyor. Seçim sürecinde beyaz pusula Hakan Safi’yi, sarı pusula ise Aziz Yıldırım’ı temsil ediyor.

        Kulüp tarihinde kritik öneme sahip bu seçimde, yüksek katılım ve sakin bir demokratik atmosfer dikkat çekiyor. Sandıkların kapanmasının ardından sonuçların açıklanması ve kazanan adayın kürsüye çıkarak üyelerle bir konuşma yapması bekleniyor.

        OY SAYIMINA GEÇİLDİ

        Bütün sandıklarda zarf ve oy pusulası eşleşme süreci tamamlandı. Oy sayım işlemine geçildi.

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        SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Stadyumun hemen yanında yer alan Kenan Evren Lisesi arazisinde saat 10.00’da başlayan oy verme süreci, 17.00 itibarıyla tamamlandı.

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        AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ

        Başkan: Aziz Yıldırım

        Yönetim Kurulu (Asil): Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif.

        Yönetim Kurulu (Yedek): Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşçen, Yasemin Babayiğit.

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        "KONGREDE 2 SANTRFORU AÇIKLAYACAĞIM"

        F.Bahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "Biliyorsunuz oyuncu takviyesi; muhakkak iki santrfor alacağız. Bu isimleri yarın kongrede açıklayacağım. İyi bir takım kuracağız. Samandıra Tesisleri’ni iyi bir ele alacağız. Orada Fenerbahçe’nin eski ruhunu yaşatacağız. Statta hep beraber tribünlerde eskiden olduğu gibi coşkuyla takımımız destekleyeceğiz. Camia olarak sarmalayacağız hep beraber başarıya ulaşacağız. İki forvet ile anlaştık. 3. forvet de Cherif. Çünkü genç 23 yaş altı kuralına uyduğu için ondan faydalanacağız." dedi.

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        HAKAN SAFİ'NİN LİSTESİ

        Başkan: Hakan Safi

        Yönetim Kurulu (Asil): Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan.

        Yönetim Kurulu (Yedek): Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ.

        HAKAN SAFİ 3 TRANSFERİ AÇIKLADI

        F.Bahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Sporting'den Luis Suarez ve Al Ahli'den Merih Demiral'ı açıklarken; son olarak Marsilya forması giyen Mason Greenwood'la da anlaştığını duyurdu. Safi, "2 isim açıkladık. Spekülasyon yapanlara inanmayın. Hiçbir sorun yok, inanabilirsiniz. Yıldızları getireceğim dedim. Bizde söz ağızdan bir kere çıkar. Bugün sizlere bir müjde daha veriyorum. Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Ona da aynısını söyledim; 15 golden değil 20 gol veya asistten başlayalım dedim. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendini kanıtlamış bir futbolcumuzdur. Kariyerinin en değerli ve en verimli yıllarında Fenerbahçe'mize gelmeyi istemiş ve kabul etmiştir." ifadelerini kullandı.

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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