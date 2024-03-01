Fenerbahçe Basketbol Şubesi ile HT Solar arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, HT Solar Satış Pazarlama Direktörü Emre Kulaç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde düzenlenen imza törenine katıldı.

Törende açıklamada bulunan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Hikayesi ve ruhu olan bir yerdeyiz, Türkiye'nin ilk basketbol müzesindeyiz. Sürdürülebilir enerji sponsorluğu imza töreni için bir aradayız. Bu işbirliğinin takımımız daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Fenerbahçe'miz yer aldığı her branşta başarılara taliptir. Bu sadece sözde değil gerçekte de böyledir. iki gün önce Fenerbahçe Alagöz kadın ve erkek basketbol takımımız rakiplerini elediler ve kulvarlarında yarı finale çıktılar. Bir akşamda iki yarı final herkese nasip olacak mutluluk değil. Tüm kadrolarımızı tebrik ediyorum. HT Solar'a dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe'mize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu akşam burada oynayacağımız maçta takımımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu da Türkiye'nin ilk ve tek basketbol müzesinde bu anlaşmaya imza attıkları için mutlu olduklarının altını çizerek şöyle konuştu:

"Sürdürülebilir enerji kullanımının her geçen gün arttığı bir dönemde HT Solar gibi güçlü bir marka ile yol arkadaşı olmak bizler için çok kıymetli. Fenerbahçe olarak sadece sahadaki başarılarla değil topluma ve çevreye olan sorumluğumuzla da ön plandayız. Bu konuda attığımız adımlarla Türkiye'de her zaman örnek olduk. HT Solar'ın basketbol takımımızın havlularında yer alacak logosu sadece bir sponsorluk işareti değil aynı zamanda ortak değerlerimizin yansıması olacaktır. Sürdürülebilirlik ve başarı arasındaki güçlü bağı hayata geçirmek adına birlikte çalışacağız. HT Solar'a 'Fenerbahçe basketbol ailesine hoş geldin' demek istiyorum. Bu akşam takımımızın THY Avrupa Ligi'nde Baskonia ile önemli bir maçı var. Sıralama açısından önem teşkil ediyor. HT Solar bugün bize inşallah uğurlu gelecek. Bu galibiyette çocuklarımızın akıttığı terleri HT Solar'ın destekleriyle sileceğiz."

HT Solar Satış Pazarlama Direktörü Emre Kulaç da Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde önemli bir anlaşmaya imza attıkları için gururlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"HT Solar bugün sürdürülebilir enerji sponsoru olarak Fenerbahçe ailesine katılıyor. HT Solar olarak 2016'dan bu yana Türkiye'de faaliyet gösteriyor, yüksek verimli güneş paneli üretiyoruz. Türkiye'de kurulmuş olan 12 bin megavatlık güneş santrallerinde 2 binden fazla HT Solar panelleri kullanıldı. Sektörde lider durumdayız. Sürdürülebilirliğin ve sporun kesiştiği noktada Fenerbahçe her zaman öncü adımlar atıyor. 2021 yılında Topuk Yaylası'nda da yine HT Solar panelleri tercih edilmişti. Bugün de havlularda sezon boyunca logolarımız yer alacak. Umarım uzun yıllar boyunca bu işbirliği devam eder."