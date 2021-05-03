FENERBAHÇE: Harun, Ozan, Szalai, Tisserand, Caner, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

YEDEKLER: Ertuğrul, Lemos, Cisse, Samatta, Ferdi, Gustavo, Osayi, Thiam, Sinan, Novak

TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu

BB ERZURUMSPOR: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Schwechlen, Obertan, Omolo, Boumal, Novikovas, Cenk Ahmet, Oltan

TEKNİK DİREKTÖR: Yılmaz Vural

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN Sports 1

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor. Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertli takım, geride kalan haftalarda topladığı 73 puanla ligde bir maç eksiği ile 3. sırada bulunuyor.

7 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde ligin 40. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

4. RANDEVU

İki takım arasında ilk karşılaşma, 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. Söz konusu sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda yapılan müsabaka, 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı. Rekabette bu sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan karşılaşmada da Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.