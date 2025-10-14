Fenerbahçe Beko: 69 - Dubai Basketbol: 93 | MAÇ SONUCU

Basketbolda Avrupa Ligi'nin 4. hafta müsabakasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Dubai Basketbol'a 93-69 mağlup oldu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma öncesinde Dubai Basketbol forması giyen, Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Sertaç Şanlı'ya plaket verildi.

Karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken, Fenerbahçe Beko pota altında, Dubai Basketbol ise dış atışlarda daha etkili oldu.

Sarı-lacivertliler ilk periyotta hücumda daha fazla top kaybederken, savunma ribauntlarında da etkili olamadı. Dubai Basketbol, bu çeyreği 25-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Fenerbahçe Beko, Baldwin'in 3 sayılık basketiyle başlarken, Dubai Basketbol da Bacon'la 3 sayılık basket bularak karşılık verdi. Bu periyotta da top kayıplarını sürdüren sarı-lacivertliler, ilk 5 dakikalık bölümü 37-29 geride kapattı. Son bölümde dış şutlarda isabet sağlayan konuk ekip, soyunma odasına 46-31 önde girdi.

İkinci yarıya istediği tempoyla başlayamayan Fenerbahçe Beko, hücumlardan boş dönerken Dubai Basketbol 10-2'lik seri yakalayarak farkı 23 sayıya çıkardı: 33-56.

Sarı-lacivertli ekip farkı kapatmak istese de Dubai Basketbol, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla son çeyreğe 71-48 önde gidi.