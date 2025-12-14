Fenerbahçe Beko: 97 - Anadolu Efes: 94 | MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Anadolu Efes'i normal süresi 83-83 eşitlikle biten maçın uzatma dakikalarında 97-94 yendi.

Lacivert-beyazlılarda başantrenörlük görevine getirilen Pablo Laso ilk maçına çıktı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine iyi başlayan konuk ekip, 5-0'lık seriyle 12. dakikada farkı 7 sayıya çekti: 27-20. Melih Mahmutoğlu'nun üçlüğüyle 14. dakikada ilk sayılarını bulan Fenerbahçe Beko, oyunun hakimiyetini ise sağlayamadı. Şehmus Hazer önderliğinde üst üste basketler bulan Anadolu Efes, 19. dakikada farkı 2 sayıya kadar (41-39) indirse de soyunma odasına sarı-lacivertlilerin 47-39 üstünlüğüyle gidildi.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ilk 5 dakikasında iki takım da üç sayı çizgisinin gerisinden etkili oldu. İlk 5 dakikayı 17-12 önde geçen sarı-lacivertliler, ilk periyodu 27-15 önde kapattı.

İkinci yarıda savunma sertliğini artıran ve hızlı hücumlarda etkili olan Anadolu Efes, 28. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 64-61. Çeyreğin bitimine 55 saniye kala Şehmus Hazer'in üçlüğüyle beraberliği yakalayan (66-66) lacivert-beyazlılar 23 saniye kala yine Şehmus ile maçta ilk kez öne geçti: 66-67. Colson ile rakibine cevap veren sarı-lacivertliler, final periyoduna 69-67 üstün girdi.

Oldukça çekişmeli geçen final periyodunda son 5 dakikaya 78-76 ev sahibi üstünlüğüyle girildi. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyrekte son 2 dakikaya da sarı-lacivertliler 1 farklı (81-80) önde girdi. Anadolu Efes, Şehmus'un üçlüğüyle 45 saniye kala beraberliği (83-83) yakalarken, Fenerbahçe Beko, hücumundan boş döndü. Son hücumda Anadolu Efes de sayı bulamadı ve normal süre 83-83 eşitlikle sona erdi.