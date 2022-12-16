THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 14. hafta maçında İspanyol ekibi Baskonia'yı ağırladı. Sarı-lacivertliler baştan sona geride götürdüğü maçtan 76-70 mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de bu szonki 4. mağlubiyetini alırken, Baskonia ise 9. kez kazandı.
Geçtiğimiz gün deplasmanda karşılaştığı Olympiakos'a farklı yenilen Fenerbahçe böylece, EuroLeague'de çift maç haftasını 2 mağlubiyetle tamamladı.
Geçtiğimiz gün Anadolu Efes'i deviren Baskonia ise çift maç haftasını 2'de 2 yaparak noktaladı.
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