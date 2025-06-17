Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Türkiye Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final serisinin ilk maçı kapsamında - Beşiktaş Fibabanka ağırlıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka basket maçının tarihi ve maç saati basketbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım şampiyon olarak kupaya uzanan taraf olacak. Peki, "Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maç saati...
2024-2025 sezonunda THY Euroleague ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde de şampiyonluk yolunda, Beşiktaş Fibabanka ile karşı karşıya geliyor. İki ezeli rakip 2017'den sonra ikinci kez finalde karşılaşacak. Ligde Fenerbahçe Beko 12'nci, Beşiktaş Fibabanka ise 3'üncü şampiyonluğunu kazanmak için mücadele edecek. Peki, "Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanacak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off final serisinin ilk maçı 17 Haziran Salı bu akşamı saat 20.30’da oynanacak.
Türkiye Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final serisinin ilk maçı kapsamında Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya gelecek. Mücadele 17 Haziran Salı günü saat 20.30'da, Bein Sports Haber ekranlarında canlı olarak izlenebilecek.
FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu beIN Sports Haber üzerinden canlı yayınlanacak.
Çeyrek finalde 2, yarı finalde 3 olan takımlar tur atlayarak finale yükseldi. Finalde ise seride 4 olan takım şampiyonu belirleyecek.
Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Beko, Türk Telekom ve Bahçeşehir'i, elemişti. Öte yandan Beşiktaş Fibabanka, çeyrek finalde Galatasaray, yarı finalde ise Anadolu Efes'i saf dışı bırakarak Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Fenerbahçe Beko, tecrübesine güveniyor
Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza atan Fenerbahçe, ligi de kupayla kapatmayı amaçlıyor.
Sarı-lacivertli ekip, çeyrek final serisinde zorlanmasına rağmen Türk Telekom'a 2-1 üstünlük sağlayarak sürprize izin vermedi. Yarı finalde ise toparlanan Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ne karşı seriyi 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
Sarı-lacivertlilerin final serisinde en önemli kozu, kadro rotasyonu, atletizmi ve tecrübesi olacak.
Fenerbahçe'de THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun "En Değerli Oyuncusu (MVP)" seçilen Nigel Hayes-Davis, oynadığı 31 maçta 13,6 sayı ortalamasıyla skor yüküne en fazla katkı veren isim olarak öne çıktı.
Beşiktaş'ta başarının parolası: Takım kimyası
Basketbol Süper Ligi'nde 8 yıl sonra finale yükselen Beşiktaş, kimyası, kadro istikrarı, yerli oyuncularından aldığı katkı ve koç takımı kimliğiyle dikkati çekiyor.
İki sezondan bu yana Dusan Alimpijevic'in başantrenörlüğünü yaptığı siyah-beyazlılarda Jonah Mathews, en skorer oyuncu konumunda bulunuyor.
Ligde forma giydiği 36 müsabakada 15 sayı ortalamasıyla oynayan ABD'li şutör, sergilediği performansla play-off yarı final serisindeki son 2 karşılaşmaya damgasını vurdu.
Play-off aşamasında Galatasaray ve Anadolu Efes'i saf dışı bırakan Beşiktaş Fibabanka, bu sezon iki yerli oyuncusundan önemli katkı almayı başardı.
Gelişimi ve yükselen grafiğiyle takıma önemli katkı sağlayan Berk İbrahim Uğurlu, 2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde A Milli Takım kadrosu için güçlü adaylardan biri haline geldi. Yiğit Arslan ise kritik anlarda aldığı sorumluluk, savunma katkısı ve dış atışlardaki başarılı performansıyla siyah-beyazlıların finale yükselmesinde önemli rol oynadı.
Fenerbahçe'nin ligde 11 şampiyonluğu var
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 11 kez şampiyonluk yaşadı.
İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022 ve 2023-2024'te de kupanın sahibi oldu.
Beşiktaş, kupayı 2 kez müzesine götürdü
Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nde 2 şampiyonluk elde etti.
Siyah-beyazlılar, 1974-1975 sezonunda ligi zirvede tamamlayarak ilk kez kupanın sahibi oldu.
Beşiktaş, 2011-2012'de ise play-off final serisinde Anadolu Efes'e 4-2 üstünlük kurdu ve 37 yıllık özleme son vererek ligde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
Maç programı
Play-off final serisi maç programı şöyle:
17 Haziran Salı:
20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)
19 Haziran Perşembe:
20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)
21 Haziran Cumartesi:
20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)
23 Haziran Pazartesi:
20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)
25 Haziran Çarşamba: (Gerekirse)
20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)
27 Haziran Cuma: (Gerekirse)
20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)
29 Haziran Pazar: (Gerekirse)
20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)