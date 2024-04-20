Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Lassa: 110-77 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Lassa: 110-77 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında ağırladığı Darüşşafaka Lassa'yı 110-77 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 18:56 Güncelleme: 20.04.2024 - 18:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'den 33 sayı fark!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 110-77 yendi.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Göksun Öz

        Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 17, Melih Mahmutoğlu 15, Mert Emre Ekşioğlu 9, Noua 11, Sertaç Şanlı 6, Metecan Birsen, Wilbekin 9, Ömer Ege Ziyaettin 3, Hayes 19, Biberovic 5, Pierre 2, Dorsey 14

        Darüşşafaka Lassa: Andrae 10, Woodard 5, Berkay Taşkıran, Berk Demir 6, Muhsin Yaşar 23, Tolga Kay, Rahkman 7, Rijad Aydın, Bora Yaşar 10, Pandi 16, Eren Has

        1. Periyot: 35-20

        Devre: 57-45

        3. Periyot: 84-58

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
        Livakovic'in yükselişi!
        Livakovic'in yükselişi!
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda son durum
        Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda son durum
        Cem'e misilleme
        Cem'e misilleme
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme mesajı
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme mesajı
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?