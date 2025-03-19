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        Haberler Spor Futbol Fransa Fenerbahçe Beko, Monaco'ya konuk olacak! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Monaco'ya konuk olacak!

        THY EuroLeague'in 30. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın Fransız ekibi Monaco ekibiyle karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 09:33 Güncelleme: 19.03.2025 - 09:33
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        Fenerbahçe Beko, Monaco'ya konuk olacak!
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        Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında yarın deplasmanda Fransa'nın Monaco takımıyla karşılaşacak.

        Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

        Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertli ekip, geride kalan haftalarda elde ettiği 20 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.

        Monaco ise yaşadığı 17 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 4. basamakta bulunuyor.

        İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı, Fransız temsilcisi 99-69'luk skorla kazanmıştı.

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