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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko'nun konuğu Partizan! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko'nun konuğu Partizan!

        THY EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 7. hafta maçında 1 Kasım Cuma günü (yarın) Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Sırp ekibi Partizan'ı konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:09 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:09
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        Fenerbahçe'nin konuğu Partizan!
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        Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 7. haftasında 1 Kasım Cuma günü (yarın) Partizan'ı konuk edecek.

        Sarı-lacivertliler, çift maç haftasındaki ikinci müsabakasını eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Sırbistan temsilcisiyle yapacak.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

        İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 84-82 mağlup eden Fenerbahçe, Partizan'a da üstünlük kurarak sezonun ikinci çift maç haftasında 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

        THY EuroLeague'de çıktığı 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 6. sırada yer alıyor. Oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Partizan ise 13. basamakta bulunuyor.

        Fenerbahçe Beko ile Partizan, THY EuroLeague'de 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 14 maçın 8'ini sarı-lacivertliler, 6'sını ise Sırbistan temsilcisi kazandı.

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