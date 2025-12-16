Fenerbahçe Beko - Panathinaikos Aktor maçı için geri sayım başladı. Avrupa Ligi'nde son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u geçerek çıkışını sürdürmek istiyor. EuroLeague'de geride kalan 14 maçta 9 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan temsilcimiz, bir maç eksiği ile 4. sırada yer alıyor. Peki, "Fenerbahçe Beko - Panathinaikos Aktor maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko basket maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...