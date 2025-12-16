Fenerbahçe Beko - Panathinaikos Aktor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımını konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Fenerbahçe Beko - Panathinaikos karşılaşmasının başlama saati ve yayıncı kuruluşu basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe Beko - Panathinaikos Aktor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko - Panathinaikos Aktor maçının canlı yayınlanacağı kanal...
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos Aktor maçı için geri sayım başladı. Avrupa Ligi'nde son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u geçerek çıkışını sürdürmek istiyor. EuroLeague'de geride kalan 14 maçta 9 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan temsilcimiz, bir maç eksiği ile 4. sırada yer alıyor. Peki, "Fenerbahçe Beko - Panathinaikos Aktor maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko basket maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
FENERBAHÇE BEKO PANATHİNAİKOS AKTOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Turkish Airlines EuroLeague 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe Beko - Panathinaikos Aktor maçı 16 Aralık Salı günü saat 20.45’te başlayacak.
FENERBAHÇE BEKO PANATHİNAİKOS AKTOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma S Sport ekranlarında canlı yayınlanacak.