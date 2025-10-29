Habertürk
        Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e konuk olacak

        EuroLeague'in 8. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya ekibi Real Madrid'e konuk olacak

        Giriş: 29.10.2025 - 10:05 Güncelleme: 29.10.2025 - 10:05
        Basketbol Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Fenerbahçe Beko, yarın deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak.

        Movistar Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

        Sarı-lacivertliler, ligin 7. haftasında bir başka İspanyol ekibi Valencia Basket'e 94-79 yenildi. Real Madrid ise Almanya deplasmanında Bayern Münih'e 90-84 mağlup oldu.

        Geride kalan maçlar sonunda iki takımın da 3'er galibiyeti ve 4'er mağlubiyeti bulunuyor.

