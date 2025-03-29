Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, haftayı kayıpsız geçti

Fenerbahçe Beko, taraftarı önünde Paris Basketbol'u Hayes-Davis'in son saniye üçlüğüyle 101-100 mağlup ederken, Baskonia'yı da 82-77'lik skorla geçmeyi başardı.

Olympiakos'un kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe Beko, kalan maçlarında iç sahada Barcelona ve deplasmanda Bayern Münih'le karşılaşacak.

F.BAHÇE BEKO EV SAHİBİ AVANTAJINI ALDI

22 galibiyetle zirvede yer alan Fenerbahçe Beko, ligi ilk 4 sırada tamamlamayı garantilerken, play-off turunda da ev sahibi avantajını elde etti.

Sarı-lacivertliler kalan 2 maçını kazanırsa liderliği, 1 maç kazanırsa ilk 2 sırayı garantileyecek.

Sarunas Jasikevicius'un ekibi, Barcelona ve Bayern Münih'e mağlup olursa, Olympiakos, Panathinaikos AKTOR ve Monaco'nun alacağı sonuçlara göre üçüncü sıraya gerileyebilir.

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Ligde 33. haftada Monaco, Panathinaikos AKTOR'u konuk edecek. İki ekipten birisinin bu maçın ardından ilk 3 sıra şansı kalmayacak.

ANADOLU EFES İLK 10'U GARANTİLEDİ Çift maç haftasına 92-76'lık Baskonia galibiyetiyle başlayan Anadolu Efes, İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı da Letonya'da 90-88 yendi. Galibiyet sayısını 18'e yükselten lacivert-beyazlılar, play-in oynamayı garantilerken, kalan 2 maçta alacağı sonuçlara göre play-off'a kalabilir. Ligin 33. haftasında 18 galibiyeti bulunan Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşacak Anadolu Efes, kendisiyle aynı puana sahip rakibini yenmesi durumunda sıralamada Sırp ekibine üstünlük kuracak. Lacivert-beyazlılar, ligin ilk yarısında da Kızılyıldız'ı 89-67 mağlup etmişti. 18 galibiyeti bulunan ekiplerden Paris Basketbol ve Barcelona'ya karşı ikili averajı kaybeden Anadolu Efes, Real Madrid'e karşı ise iki maçını da kazanmıştı. Lacivert-beyazlıların ligi 6. sırada tamamlaması için kalan 2 maçını galibiyetle tamamlayıp, Paris Basketbol ve Barcelona'nın birer maçtan yenilgiyle ayrılması gerekiyor. REKLAM Paris Basketbol ilk maçında 18 galibiyeti bulunan Real Madrid'le deplasmanda, son hafta mücadelesinde ise son sıradaki ALBA Berlin'le evinde oynayacak. Barcelona ise ilk maçında Fenerbahçe Beko'yla deplasmanda karşılaşacak. İspanyol ekibi ligin son haftasında Virtus Segafredo Bologna'yı konuk edecek.

ERGİN ATAMAN'IN EKİBİ PANATHINAIKOS MAĞLUP Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a sahasında 101-98 mağlup oldu. Ligde 20 galibiyeti bulunan Yunanistan temsilcisi, lider Fenerbahçe Beko ve ikinci Olympiakos'un 2 galibiyet gerisinde kaldı. Geçen hafta sakatlanan milli basketbolcu Cedi Osman ile sakatlığı bulunan Ömer Faruk Yurtseven takıma geri döndü. Cedi Osman 23 dakika 27 saniye oyunda kalırken 10 sayı kaydetti. 3 dakika 2 saniye forma giyen Ömer Faruk Yurtseven ise sayı bulamadı.