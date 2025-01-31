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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? THY Euroleague Fenerbahçe Beko basket maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Euroleague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

        THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, Virtus Segafredo Bologna'yı ağırlıyor. Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 müsabakayı kazanan ve bir maçı eksik olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko; 22 maçta 15 galibiyet, 7 mağlubiyet ile ikinci sırada bulunuyor. Liderlik hesapları yapan Fenerbahçe Beko Virtus Bologna engelini geçip Euroleague'de iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, "Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Euroleague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 18:31 Güncelleme: 31.01.2025 - 18:31
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        Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı için nefesler tutuldu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde, Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna karşılaşmasının tarihi ve maç saati basketbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? THY Euroleague Fenerbahçe Beko basket maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

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        FENERBAHÇE BEKO - VIRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı 31 Ocak 2025 Cuma bu akşam saat 20.30'da başlayacak.

        3

        FENERBAHÇE BEKO - VIRTUS BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı S Sport ve S Sport + ekranlarından canlı yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM!

        Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son karşılaşmasında 24 Ocak Cuma günü Olympiacos’a konuk oldu. Takımımız, bu mücadeleden 77-87 galip ayrılarak 22. maçında 15. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko’da Marko Guduric 21, Nigel Hayes-Davis 14, Errick McCollum 12 sayı üretti.

        Onvo Büyükçekmece Basketbol’a konuk oldu. Takımımız, büyük çekişmeye sahne olan müsabakayı 73-78 kazanarak üst üste 11., toplamda ise 15. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko’da Nigel Hayes-Davis 21, Bonzie Colson 13, Tarık Biberovic 10 sayı üretti.

        Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin ve Wade Baldwin IV’nin sakatlıkları sürüyor.

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        İKİ TAKIM ARASINDAKİ GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR

        2024-25 – Normal sezon - Virtus Segafredo Bologna 82-86 Fenerbahçe Beko

        2023-24 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 88-75 Virtus Segafredo Bologna

        2023-24 – Normal Sezon – Virtus Segafredo Bologna 87-79 Fenerbahçe Beko

        2022-23 – Normal Sezon – Fenerbahçe Beko 104–72 Virtus Segafredo Bologna

        2022-23 – Normal Sezon – Virtus Segafredo Bologna 92-88 Fenerbahçe Beko

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