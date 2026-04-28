Fenerbahçe Beko- Zalgiris maçı canlı izle: Fenerbahçe Beko- Zalgiris maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, play-off serisi ilk maçında Litvanya'nın Zalgiris ekibini ağırlıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe Beko- Zalgiris maçının başlama saati ve canlı yayın bilgisi basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. EuroLeague son şampiyonu normal sezonu 38 maçta aldığı 24 galibiyetle dördüncü sırada tamamladı. Peki, Fenerbahçe Beko- Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Beko- Zalgiris maçı canlı izle bilgisi...
Fenerbahçe Beko- Zalgiris maçı için nefesler tutuldu. Play-off'ta ev sahibi avantajını eline geçiren sarı-lacivertli ekip, 5. basamaktaki Zalgiris ile eşleşti. Mücadeleyi Carlos Peruga (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna) ve Thomas Bissuel (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek. Maçı televizyon ekranlarında izleyecek olan sporseverler, Fenerbahçe Beko- Zalgiris basket maçının şifreli mi, şifresiz kanalda mı canlı yayınlanacağını araştırmayı sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe Beko- Zalgiris maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
FENERBAHÇE BEKO- ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko- Zalgiris maçı 28 Nisan Salı günü saat 20.45'te oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO- ZALGİRİS MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.
İKİNCİ MAÇ NE ZAMAN?
Üç galibiyete ulaşan takımın dörtlü final bileti alacağı serinin ilk 2 mücadelesi, 28 Nisan Salı ve 30 Nisan Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Maçlar saat 20.45'te başlayacak.
Serinin üçüncü maçı 5 veya 6 Mayıs'ta, gerekmesi durumunda dördüncü müsabaka 7 veya 8 Mayıs'ta Litvanya'da yapılacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 veya 13 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.