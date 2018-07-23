Fenerbahçe, Benfica ile Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig'in geride kalan sezonunu ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılabilmek için iki eleme turu geçmek zorunda olan Fenerbahçe, üçüncü ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımı ile eşleşti. Peki, Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman oynanacak? İşte Fenerbahçe - Benfica maçı ile ilgili detaylar...

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu tamamlandı ve Fenerbahçe, Benfica ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos'ta oynanacak. Turdaki ilk maç Portekiz'de, rövanşı ise Kadıköy'de oynanacak.

Fenerbahçe - Benfica maçının tarihi netlik kazandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

Sarı-lacivertliler önce üçüncü ön eleme turunda mücadele verecek. Bu turu geçerse play-off turuna yükselecek.

SON KARŞILAŞMA 2013'TE

Sarı-lacivertliler, son olarak 2013’te UEFA Avrupa Ligi yarı final müsabakasında Benfica ile karşılaşmış ve sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı. Söz konusu maçta Fenerbahçe’nin tek golünü penaltıdan Dirk Kuyt kaydederken, Benfica'nın gollerini ise Nico Gaitan ve Oscar Cardozo (2) kaydetmişti.

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