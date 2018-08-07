Fenerbahçe Benfica maçı ne zaman? sorusu futbolseverler ile özellikle Fenerbahçe taraftarı tarafından soruluyor. Benfica ile bugün Portekiz'de karşı karşıya gelen Fenerbahçe Avrupa'nın en önemli ligi Şampiyonlar Ligi'ne gidiş bileti almak için var gücüyle mücadele etti. Ancak maçın ikinci yarısında yediği golle Şampiyonlar Ligi hayallerini rövanş maçına bıraktı. 2018 - 2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek için Fenerbahçe'nin önünde Benfica'yı aşması durumunda play-off turları kalıyor. İşte Fenerbahçe Benfica rövanş maçının tarihi.

FENERBAHÇE BENFİCA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe bugünkü Benfica maçının rövanşını 14 Ağustos günü İstanbul'da yapacak. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi geleceğini belirleyecek Fenerbahçe Benfica maçı saat 21.00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF RAKİBİ

Fenerbahçe eğer 14 Ağustos'ta Benfica'yı yenmeyi başarırsa, Play-Off'ta PAOK - Spartak Moskova eşleşmesinden gelecek takımla karşılaşacak.

FENERBAHÇE'NİN 9 YILLIK HASRETİ

Fenerbahçe, 9 sezondur Avrupa'nın bir numaralı kupasında yer alamıyor. Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda yer alan sarı-lacivertli takımın, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterebilmesi için 3. ön eleme ve play-off turlarını geçmesi gerekiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında bu kupada yer aldı.

Sarı-lacivertliler, 2002-2003, 2006-2007, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında ise elemeleri geçemedi. Fenerbahçe, 2011-2012 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen "şike soruşturması" sebebiyle Avrupa'ya gönderilmedi. Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda play-off turunda elenmesinin hemen ardından, UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezası aldı. Fenerbahçe, bu ceza sebebiyle bir sonraki sezon Türkiye şampiyonu olsa da Avrupa’ya gidemedi.

EN BÜYÜK BAŞARISI ÇEYREK FİNAL

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti. Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihinde en başarılı sezonlarından birisini yaşadı. Sarı-lacivertliler söz konusu sezonda İngiltere’nin Chelsea takımına elenerek yarı finalin kapısından döndü.

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