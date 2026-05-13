Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçı izle ekranı: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Beşiktaş Gain ile karşıya geliyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak derbi mücadelesi sebebiyle, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Süper Ligi'nde oynadığı 28 maçta 24 galibiyet elden sarı-lacivertliler maç eksiği ile 2. sırada yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN maçı izle ekranı...
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN derbisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Ligi’nde oynadığı 29 maçta 24 galibiyet elde eden siyah-beyazlılar, zirvede yer alıyor. Fenerbahçe Beko, ev sahibi olmanın avantajını kullanıp zorlu mücadelede galip gelmek istiyor. Beşiktaş GAİN ise zorlu deplasmanda rakibine üstün gelerek liderliğini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN maçı, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 19:00'da oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak derbi beIN Sports’tan ekranlarından canlı yayınlanacak
LİDERLİK DERBİSİ
Derbide Özlem Yalman, Ali Şakacı ve Alper Özgök hakem üçlüsü görev yapacak.
Ligde iki maç eksiğiyle ikinci sırada bunan sarı-lacivertliler, 28 karşılaşmada 24 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.
Derbiyle normal sezonu tamamlayacak siyah-beyazlılar ise 29 karşılaşmada 24 galibiyet, 5 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Beko, ligin ilk yarısında oynanan derbide Beşiktaş'ı deplasmanda 101-87 mağlup etti.