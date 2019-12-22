Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın 20. dakikasında hakem Cüneyt Çakır, VAR'a giderek penaltı kararı verdi.
Fenerbahçe atağında Luiz Gustavo'nun ortası sonrası meşin yuvarlak ceza sahası içinde bulunan Rebocho'dan sekti. Pozisyonun devamında top oyun alanı dışına çıkınca, maçın hakemi Cüneyt Çakır, VAR sisteminden gelen uyarın üzerine saha kenarında pozisyonu yeniden izledi ve Rebocho'nun meşin yuvarlağa koluyla temas ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunu kullanan Kruse, topu ve kaleci Karius'u ters köşelere göndererek takımını öne geçirdi.
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