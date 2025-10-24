Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan genel kurul açıklaması!

Aziz Yıldırım tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "21 Eylül 2025 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul öncesinde; seçilecek yönetim kuruluna sınırları belli olmayan "torba" yetki şeklinde yetki verilmesine karşı olduğumu ve kulübün mali durumunun detaylı açıklanarak istenen yetkinin proje bazında ve sınıflarının belirlenerek genel kurula sunulması gerektiğini ifade etmiştim. Bu düşüncemi de yazılı olarak camiamızla paylaşmıştım.

Yapılan genel kurulda genel kurul çoğunluğu da benzer saikle genel kurul gündeminin 11, 12 ve 13. maddelerinde 'torba' şekilde istenen yetkiyi reddetmiştir.

18 Ekim 2025 tarihinde yapılan Yüksek Divan Kurulu toplantısında da benzer düşüncelerimi ifade ederek diğer kulüplerin benzer yetkilerin alınması için yaptıkları genel kurullarının gündemlerini yönetim kurulu ve camiamız ile paylaştım.

Başkan ve başkanvekilimiz, Yüksek Divan Kurulu toplantısında istenen yetkinin proje bazında ve sınırları kesin şekilde belirlenmiş olarak yapılacak genel kurula sunacaklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca kulübün mali durumunu gösterir güncel denetim raporunu genel kurula sunma ve dönemlerinde hisse satışı yapmama taahhüdünde bulunmuşlardır. Bununla birlikte Saadettin Saran, kulübün mali durumuyla ilgili benim ne zaman istersem kulübe gelip tüm kayıtları inceleyebileceğimi ve tüm kayıtların kulüpte yer aldığını ifade etmiştir. Ben müfettiş değilim, Fenerbahçe’nin bir neferiyim. Benim arzum, Fenerbahçe’nin mali durumunun tüm detaylarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü üyeleri ve kamuoyuyla paylaşılması ve kamuoyunun aydınlatılması, kısacası Fenerbahçe Spor Kulübü’nün her konuda şeffaf olmasıdır.