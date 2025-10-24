Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan genel kurul açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan genel kurul açıklaması!

        Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte yarın gerçekleşecek olağanüstü genel kurul toplantısı öncesi yazılı bir açıklama yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 12:26 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aziz Yıldırım'dan genel kurul açıklaması!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aziz Yıldırım tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "21 Eylül 2025 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul öncesinde; seçilecek yönetim kuruluna sınırları belli olmayan "torba" yetki şeklinde yetki verilmesine karşı olduğumu ve kulübün mali durumunun detaylı açıklanarak istenen yetkinin proje bazında ve sınıflarının belirlenerek genel kurula sunulması gerektiğini ifade etmiştim. Bu düşüncemi de yazılı olarak camiamızla paylaşmıştım.

        Yapılan genel kurulda genel kurul çoğunluğu da benzer saikle genel kurul gündeminin 11, 12 ve 13. maddelerinde 'torba' şekilde istenen yetkiyi reddetmiştir.

        18 Ekim 2025 tarihinde yapılan Yüksek Divan Kurulu toplantısında da benzer düşüncelerimi ifade ederek diğer kulüplerin benzer yetkilerin alınması için yaptıkları genel kurullarının gündemlerini yönetim kurulu ve camiamız ile paylaştım.

        REKLAM

        Başkan ve başkanvekilimiz, Yüksek Divan Kurulu toplantısında istenen yetkinin proje bazında ve sınırları kesin şekilde belirlenmiş olarak yapılacak genel kurula sunacaklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca kulübün mali durumunu gösterir güncel denetim raporunu genel kurula sunma ve dönemlerinde hisse satışı yapmama taahhüdünde bulunmuşlardır. Bununla birlikte Saadettin Saran, kulübün mali durumuyla ilgili benim ne zaman istersem kulübe gelip tüm kayıtları inceleyebileceğimi ve tüm kayıtların kulüpte yer aldığını ifade etmiştir. Ben müfettiş değilim, Fenerbahçe’nin bir neferiyim. Benim arzum, Fenerbahçe’nin mali durumunun tüm detaylarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü üyeleri ve kamuoyuyla paylaşılması ve kamuoyunun aydınlatılması, kısacası Fenerbahçe Spor Kulübü’nün her konuda şeffaf olmasıdır.

        Bu noktada artık takip edilmesi lazım gelen husus verilen sözlerin ve taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini izlemek olacaktır. Bu yetkilerin 21 Eylülde verilmemesinin nedenleri ortadadır. Hatırlatmak isterim ki bu yetkilerin verilmemesi genel kurulun iradesinin bir tezahürüdür ve mevcut şekli ile bir genel kurul kararıdır.

        Olağanüstü genel kurul için toplanan yaklaşık 10 bin imzayı değersizleştiren ve sonuçlarını kestiremeyen bir anlayışın torba yetki şeklinde istenen yetkinin genel kurul kararı ile reddedilmesinin sebeplerini ve sonuçlarını anlayamaması son derece normaldir.

        Ben Fenerbahçe’nin bir zerresi olarak, üzerime düşen sorumluluğun bir gereği olarak düşüncelerimi kamuoyu ile paylaştım. Sürecin bundan sonraki işleyişi ve alınacak kararlar genel kurulumuzun takdirindedir.

        Kişiler geçici olup, aslolan Fenerbahçe’dir. Genel kurulumuzda alınacak kararların Fenerbahçe’miz için hayırlara vesile olmasını diliyor, camiamıza selam ve sevgilerimi sunuyorum" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim