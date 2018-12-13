Tarihinin en kötü günlerini yaşayan Fenerbahçe'de yönetim Ersun Yanal'ın gelişiyle ligin 2. devresinde düzlüğe çıkılacağını düşünüyor.
Habertürk'ten Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; yönetim, bu sezonu mümkün olan en iyi yerde bitirmeyi umut ederken asıl planlar önümüzdeki sezon için yapılıyor.
Transferde FFP ve eldeki oyuncuların satılamaması nedeniyle zorluk yaşayan sarı-lacivertli takımın eli sezon sonunda rahatlayacak.
Birçok futbolcunun sözleşmesi bitecek, kiralık futbolcularla da yollar ayrılacak. Kulübün özellikle maaş konusunda genişliği artacak.
Sezon sonunda sözleşmesi biten isimler şunlar:
Martin Skrtel
Roman Neustadter
Şener Özbayraklı
İsmail Köybaşı
Aatif Chahechouhe
Volkan Demirel
Erten Ersu
Yiğithan Güveli
Kiralık sözleşmesi bitecek olan futbolcular:
Islam Slimani
Andre Ayew
Yassine Benzia
Fenerbahçe'de sözleşmesi biten futbolculardan Şener Özbayraklı ile genç isim Yiğithan Güveli dışındaki futbolcuların takımda kalması beklenmiyor.
Slimani ve Ayew, hem performansları hem de ekonomik şartları nedeniyle takımda olmayacaklar. Bonservisi daha uygun olan Benzia da 2. yarıda olağanüstü bir performans sergilememesi durumunda Lille'e geri dönecek.
Bu oyuncuların dışında Valbuena, Soldado ve Tolga Ciğerci'nin sözleşmeleri de bitiyor ancak birer yıllık opsiyonları bulunuyor. Bu futbolcuların kaderi sezon sonunda netleşecek.
SÖZLEŞMESİ BİTECEK FUTBOLCULAR RADARDA
Elindeki verimsiz isimlerden kurtulmayı planlayan Fenerbahçe'de takımın iskeleti yeni sezonda değişecek. Yönetim yaz transfer dönemi için gözünü serbest kalacak futbolculara dikti.
Sarı-lacivertli yönetim, boşa çıkacak oyuncularla sezon bitmeden anlaşıp transfer döneminin başında imzaları attırmayı hedefliyor.
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