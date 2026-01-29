Habertürk
        Fenerbahçe'de En-Nesyri 9 maç sonra sahada! - Futbol Haberleri

        En-Nesyri 9 maç sonra sahada!

        UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ilk 11'de 3'ü zorunlu 5 değişikliğe gitti. Sarı-lacivertlilerde Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen En-Nesyri, 9 maç sonra formasına kavuşurken, Çağlar Söyüncü de 6 maç aranın ardından Avrupa kupası maçına çıktı.

        Giriş: 29.01.2026 - 23:39 Güncelleme: 29.01.2026 - 23:39
        En-Nesyri 9 maç sonra sahada!
        UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya ekibi FCSB ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Göztepe maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3'ü zorunlu 5 değişikliğe gitti.

        İtalyan çalıştırıcı, National Arena'daki karşılaşmada Göztepe maçında ilk 11'de başlattığı Yiğit Efe Demir'in yerine Mert Müldür'ü sahaya sürerken, Asensio'nun yerine de Fred'i tercih etti. Üç zorundu değişiklik yapan Tedesco, cezalı olan Milan Skriniar'ın yerine Çağlar Söyüncü'ye formayı verdi.

        Tedesco, devre arasında transfer edilen ve UEFA listesinde isimleri bulunmayan Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi'nin yerine ise Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri'yi sahaya sürdü.

        Domenico Tedesco, FCSB karşısında kalede Ederson'u oynatırken savunmayı Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo'dan kurdu.

        Orta sahada Fred ve İsmail Yüksek görev alırken, hücum hattında Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri sahaya çıktı.

        Sarı-lacivertli takımda Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Yiğit Efe Demir, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen, Marco Asensio ve Oğuz Aydın yedek soyundu.

        FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

        Sarı-lacivertli ekip, FCSB karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

        Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Jhon Duran'ın yanı sıra cezalı Milan Skriniar, Romanya deplasmanında forma giyemedi.

        Bu oyuncuların yanı sıra devre arasında takıma katılan Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok da statü gereği oynayamadı.

        EN-NESYRI 9 MAÇ SONRA FORMASINA KAVUŞTU

        Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, FCSB maçıyla formasına kavuştu.

        Sarı-lacivertli ekiple son olarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki Brann mücadelesinde oynayan Faslı futbolcu, bu maçın ardından Afrika Uluslar Kupası için milli takıma gitmişti.

        Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa, Turkcell Süper Kupa'da Samsunspor ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş ve Beyoğlu Yeni Çarşı maçlarını kaçıran En-Nesyri, ligde son oynanan Göztepe maçının kadrosuna dahil olmuş ancak süre almamıştı.

        Formasına 9 maç sonra kavuşan Youssef En-Nesyri, FCSB deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı.

        ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, AVRUPA'DA 6 MAÇ SONRA

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, FCSB mücadelesine ilk 11'de başlarken, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maç aradan sonra forma şansı buldu.

        Lig aşamasında oynanan ilk maçta Dinamo Zagreb karşısında forma giyen Çağyar Söyüncü, daha sonra yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalmıştı.

        Nice, Stuttgart, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Brann ve Aston Villa maçlarında süre alamayan Çağlar, FCSB karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak formasına kavuştu.

        TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

        Fenerbahçe taraftarlar, her Avrupa deplasmanında olduğu gibi Romanya'da da takımlarını yalnız bırakmadı.

        Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın birçok ülkesinden Bükreş'e gelen sarı-lacivertliler, gün boyunca Eski Şehir olarak bilinen bölgede vakit geçirip ardından kendileri için belirlenen alanda toplandı.

        Güvenlik güçlerinin eşliğinde 4,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek kat eden taraftarlar, ardından stadyuma ulaştı.

        Kendilerine ayrılan bölgeyi dolduran Fenerbahçeliler, maçtan önce futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak destek verdi.

        Rumen taraftarlar ise tribünleri boş bıraktı. FCSB, bu sezon beklentilerin altında kalırken, taraftarlar da stada gelmedi.

        HT 360 - 28 Ocak 2026 (Putin-Şara Görüşmesinde Gündem Ne?)

        Putin-Şara görüşmesinde gündem ne? Suriye'deki Rus üslerine ne olacak? Moskova Esad'ı Şam'a teslim eder mi? HT 360'da Dilek Gül sordu; Ümran Araştırma Direktörü Ömer Özkızılcık ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Keser anlattı.  

