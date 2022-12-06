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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Enner Valencia...

Dünya Kupası arasında Fenerbahçe'de transfer konusunda hareketlilik devam ediyor. Dünya Kupası'ndan gruplarda elense de golleriyle adından söz ettiren Enner Valencia'ya flaş bir talip çıktı. İşte detaylar...

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  • Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Enner Valencia...

    Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia, şu ana kadar ki performansıyla adından söz ettirdi.
  • Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Enner Valencia...

    Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde toplam 20 maçta 15 gol ile 4 asistlik katkı veren 33 yaşındaki futbolcu Dünya Kupası'nda da göz doldurmuştu.

     
  • Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Enner Valencia...

    Açılış maçında ülkesi Ekvador'u ev sahibi Katar karşısında 2 golle zafere taşıyan Valencia, Hollanda'ya attığı golle de takımına 1 puanı getirmişti.
  • Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Enner Valencia...

    Ekvador son maçta Senegal'e yenilerek dramatik bir şekilde kupaya veda etse de Valencia, turnuvada grup aşamasının en iyilerinden biri olarak akıllarda kaldı.
  • Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Enner Valencia...

    Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncu ile görüşmeler devam ederken İtalyan basınından flaş bir haber geldi. 
  • Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Enner Valencia...

    Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Valencia'yı yakından izliyor.

     
  • Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Enner Valencia...

    Haberde Fiorentina Teknik Heyet Sorumlusu Nicolas Burdisso'nun Katar'a giderek Valencia'yı tribünden takip ettiği ifade edildi.
  • Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Enner Valencia...

    Haberde Fiorentina'nın ocak ayında olmasa bile sezon sonunda Enner Valencia için girişimlerde bulunabileceği belirtildi.
  • Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Enner Valencia...

    Kariyerinde Pachuca, West Ham United, Everton ve Tigres gibi takımlarda ter döken Ekvadorlu golcü, 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
  • Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Enner Valencia...

    Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia'nın güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.
  • Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Enner Valencia...

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