Fenerbahçe, son yıllarda hayata geçirdiği gençleştirme operasyonunu sürdürecek. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezondan itibaren ilk 11'de gençlerin ön planda olduğu bir takım oluşturacak. Transferde de ilk hedef gençler!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile alınan başarılı sonuçlar yüzleri güldürüyor. Kanarya, bu sezon ligi en iyi yerde bitirmeyi hedeflerken önümüzdeki sezonlar için de çalışmalar sürüyor.

Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; bir yandan şampiyonluk yarışı için tecrübeli oyuncuları kadrosuna katan sarı-lacivertli yönetim, diğer yandan genç futbolculara yatırım yapıyordu ancak artık rota büyük oranda gençlere döndü.

SÜPER LİG'İN EN GENÇ TAKIMI

Başkan Ali Koç'un ilk yılında Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer ve Barış Alıcı transferleriyle başlayan bu proje meyvelerini vermeye başladı. Sarı-lacivertli ekip, transfermarkt verilerine göre Süper Lig'de ilk 11 yaş ortalaması en düşük olan takım. Bu sezon ligde kayıtlara geçen en düşük yaş ortalamalı ilk 11 de Fenerbahçe'ye ait. 28 Şubat'ta Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe'de ilk 11'in yaş ortalaması 24.9'du.

Bu konuyu sık sık dile getiren Başkan Ali Koç, son olarak 6 genç futbolcu için düzenlenen imza töreninde şu ifadeleri kullandı:

"Biz geldiğimizde yaş ortalaması 30 üzeriydi, orada birkaç yaş küçültebildik yaşımızı. Geçenlerde Avrupa Kulüpler Birliği toplantısındaydım, bütün dakikaların yüzde 36'sını 30 yaş üstü futbolcuların aldığını gördük. Avrupa'da yaşlılara en çok, gençlere en az süre veren ülke Türkiye. O yüzden gençleşme operasyonuyla beraber Fenerbahçe'nin yapacağı kontratlardan ciddi bir yapısal değişikliğe gitmemiz gerektiğini söylüyorduk, burada da ilerleme sağladık."

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da gençler konusunda planlı bir şekilde ilerlediklerinin mesajını verdi. 29. haftada 5-2 kazanılan Alanyaspor maçında 74. dakikada oyuna girmesine rağmen 1 gol ve 1 asist yapan Arda Güler hakkında konuşan İsmail Kartal, "Arda Güler oyuna ne zaman girecek, ne zaman ilk 11 oynayacak, bunları planladım. Bu maçta da tam zamanında oyuna aldım. Oyuna gireceği bir ortam vardı, bizim evladımız. Mesut Özil ağabeyinin yerine girdi. Onu koruyoruz, kolluyoruz. Önü açık. Arda Güler gibi çok oyuncumuz var. Onlarla ilgili plan yaptım, başkanımız rica etti. Haftanın 3-4 günü onlara ekstra idmanlar yaptıracağız. Başkanımız rica etti, ben de kabul ettim. Zaten Samandıra'da kalıyorum, bu ekstra idmanları yapacağız" dedi.

TRANSFERDE ROTA BELLİ!

Sarı-lacivertli yönetim, mümkün olduğunca 19-24 yaş aralığında potansiyeli yüksek oyuncuları kadrosuna katıp bu oyuncuları parlatarak yüksek bonservis bedelleri elde etmeyi amaçlıyor. Bir yandan da 18 yaş altındaki oyuncuları altyapıya kazandırıp önümüzdeki yıllar için yatırım yapılıyor.

Önümüzdeki sezonun kadrosunda bulunacak 25 yaş ve altındaki oyuncular:

Arda Güler (17)

Melih Bostan (17)

Ruhan Arda Aksoy (18)

Osman Ertuğrul Çetin (18)

Arda Kurtulan (19)

Çağtay Kurukalıp (20)

Muhammed Gümüşkaya (21)

Burak Kapacak (22)

Ferdi Kadıoğlu (22)

İsmail Yüksek (23)

Attila Szalai (24)

Mergim Berisha (24)

Altay Bayındır (24)

Bright Osayi-Samuel (24)

Diego Rossi (24)

Miguel Crespo (25)

Min Jae-Kim (25)

Mevcut futbolcular dışında İsak Vural (15) ve Jin-ho Jo (18) şimdiden transfer edilen iki genç oyuncu oldu.

30 YAŞ ÜSTÜ OYUNCULAR AZALIYOR

Takımda yaş ortalamasını yükselten 36 yaşındaki Jose Sosa (kontratı sezon sonu bitiyor) ve 34 yaşındaki Luiz Gustavo (1 sezon daha kontratı var) ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu oyuncuların dışında takımda 30 yaş üstü sadece 5 futbolcu bulunuyor. Mesut Özil (33), Enner Valencia (32), Filip Novak (31) ve Serdar Dursun'un (30) kontratları devam ederken Serdar Aziz'in (31) sözleşmesi sezon sonu bitecek. Serdar Aziz'le sözleşme görüşmeleri sürüyor. Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in takımda kalıp kalmayacağı henüz net değil. Enner Valencia da İsmail Kartal'ın gelişiyle kesik yedi, onun da ayrılması söz konusu.

KULÜBÜN KURTULUŞ REÇETESİ

Fenerbahçe'nin ekonomik durumu bir anlamda bu projeyi zorunlu tutuyor. Borç sarmalından kurtulmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, genç oyuncuları parlatıp yüksek bonservis bedelleri elde etmeyi hedefliyor.

Aradaki geçişin daha sağlıklı olması için altyapı oyuncularıyla A takımı bir araya getirecek tesis planı da ilerliyor. Başkan Ali Koç, konuyla ilgili son olarak şu ifadeleri kullanarak müjdeyi vermişti:

"4 senedir söylüyorum, en büyük hayalim, minimum 7 sahanın olduğu ve tüm futbolcularımızın bir arada bulunduğu son kalite bir antrenman tesisi. Bunun için de arazi lazım. Araziyle alakalı da güzel bir gelişme oldu. Eli kulağında."