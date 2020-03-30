Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Göztepe’de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken stoper Alpaslan Öztürk'ü transfer etmek istiyor. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan 26 yaşındaki Alpaslan Öztürk de sarı-lacivertli takımda oynamaya sıcak bakıyor. Yönetim İzmir temsilcisiyle bonservis pazarlığı için girişimde bulunacak, Alper Potuk'u bu transfer için takasta kullanacak.

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Kadrosunda önemli bir rotasyona hazırlanan Fenerbahçe'de dört ismin bileti kesildi. Sarı-lacivertliler, Almanya'da kiralık oynayan Zanka ve Frey ile bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşatan Alper ile Jailson'un üzerini çizdi. Bu oyuncular sözleşmeleri devam etmesine rağmen elden çıkarılacak.