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Jorge Jesus kararını verdi! Orta saha değişiyor

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor. Teknik direktör Jorge Jesus, kritik mücadelede sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirirken, orta saha kurgusunda değişikliğe gitmesi bekleniyor.

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  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus kararını verdi! Orta saha değişiyor

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  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus kararını verdi! Orta saha değişiyor

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  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus kararını verdi! Orta saha değişiyor

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  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus kararını verdi! Orta saha değişiyor

    CRESPO 11'E DÖNÜYOR

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  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus kararını verdi! Orta saha değişiyor

    İŞTE F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

    İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, Arda, İrfan Can (Rossi), Valencia, Serdar Dursun (Pedro)

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