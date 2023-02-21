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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Konyaspor kararı! Yeni transfer...

Fenerbahçe, deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'e verilen aranın ardından 25 Şubat Cumartesi günü Konyaspor maçıyla taraftarının karşısına çıkacak. Kritik mücadelede 3'lü savunma sistemine geri dönmesi beklenen teknik direktör Jorge Jesus, yeni transfer Oosterwolde ile ilgili kararını da verdi.

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  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Konyaspor kararı! Yeni transfer...

    Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, deprem felaketi nedeniyle liglere verilen ara sonrası 25 Şubat Cumartesi günü Konyaspor'u ağırlayacak.
  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Konyaspor kararı! Yeni transfer...

    Sarı-lacivertliler, kritik karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Jorge Jesus'un sahaya süreceği 11 de merakla bekleniyor.
  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Konyaspor kararı! Yeni transfer...

    3'LÜ SAVUNMAYA DÖNÜŞ

    Konyaspor karşısında sahaya 3-5-2 sistemiyle çıkması beklenen Fenerbahçe'nin defans hattı Samet, Szalai ve Luan Peres'ten oluşacak. Kalede ise forma yine Altay'ın olacak.
  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Konyaspor kararı! Yeni transfer...

    OOSTERWOLDE SAHAYA ÇIKIYOR

    Jorge Jesus, orta saha 5'lisinde ise Ferdi Kadıoğlu, Arao, Crespo, Zajc ve Oosterwolde'ye görev vermeyi planlıyor. Sarı-lacivertlilerin ara transferde Parma'dan kadrosuna kattığı Oosterwolde, böylece Fenerbahçe'deki ilk maçına çıkacak. 
  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Konyaspor kararı! Yeni transfer...

    BATSHUAYI'NİN YERİNE KING

    Kanarya'nın Konyaspor karşısındaki tek eksiği ise Michy Batshuayi olacak. Belçikalı futbolcu, kart cezası nedeniyle Kadıköy'deki zorlu maçta forma giyemeyecek. Jesus'un Batshuayi'nin yokluğunda Joshua King'i sahaya sürmesi bekleniyor. 
  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Konyaspor kararı! Yeni transfer...

    PEDRO İKİNCİ YARIDA...

    Sakatlığını atlatan ve Karagümrük'le oynanan hazırlık maçında yaklaşık 15 dakika süre alan Joao Pedro'nun ise ikinci yarıda maçın gidişatına göre şans bulacağı öğrenildi. 
  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Konyaspor kararı! Yeni transfer...

    Öte yandan King'in forvetteki partnerliğini ise 20 golle krallık koltuğunda zirvede yer alan Enner Valencia yapacak. 

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