Fenerbahçe'de Levent Mercan şoku!
Fenerbahçe, Galatasaray maçında sakatlanan Levent Mercan'ın sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu. Milli sol bekin en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'la oynanan Süper Kupa maçında sakatlanan Levent Mercan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Futbolcunun sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımımızın oyuncularından Levent Mercan’ın dün akşam oynanan Galatasaray maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."