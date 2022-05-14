Bir yandan teknik direktör konusunda son noktayı koymaya çalışan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun takviyeleri için de uğraş veriyor.

Kaliteli bir 9 numara arayışında olan Fenerbahçe'nin gündeminde Real Madrid'ten Mariano Diaz var. 28 yaşındaki futbolcunun transferi için görüşmeler başladı. İspanyol ekibiyle 1 yıllık kontratı kalan oyuncu için düşük bir bonservis bedeli ödemek isteyen Kanarya, oyuncuyu ikna etmek için çabalıyor.

Real Madrid altyapısından A takıma çıkan Mariano Diaz, 2017'de Lyon'a gitti, 1 sezon sonra tekrar Real Madrid'e döndü. Bu sezon fazla forma şansı bulamayan Diaz, toplamda 10 maçta gol sevinci yaşayamadı.

Toplamda 72 kez giydiği Real Madrid formasıyla 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Lyon'da ise 48 karşılaşmada 21 gol ve 6 asistle yıldızlaştı.