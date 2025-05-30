Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de Mario Branco ile yollar ayrıldı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Mario Branco ile yollar ayrıldı!

        Fenerbahçe, sportif direktörlük görevini yürüten Mario Branco ile yollarını ayırma kararı aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 21:39 Güncelleme: 30.05.2025 - 21:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'de Branco ile yollar ayrıldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor.

        Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sarı-lacivertli yönetim, sportif direktörlük görevini yürüten Mario Branco ile yollarını ayırdı.

        Mario Branco, 3 sezon önce Jorge Jesus'un teknik direktör olarak görev aldığı dönemde Fenerbahçe'de çalışmaya başlamasının ardından sportif direktörlük görevine getirilmişti.

        Branco'nun özellikle Arap ülkelerinden gelen teklifleri dinleyeceği ve kısa süre içerisinde yeni kulübüyle anlaşacağı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump ile Musk ortak açıklamalarda bulundu
        Trump ile Musk ortak açıklamalarda bulundu
        Narin Güran cinayetinde karar çıktı
        Narin Güran cinayetinde karar çıktı
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Adem Asil'den ikinci altın madalya!
        Adem Asil'den ikinci altın madalya!
        Ankara Valiliği'nden 'hobi bahçeleri' açıklaması
        Ankara Valiliği'nden 'hobi bahçeleri' açıklaması
        İBB şüphelisi Göngör Gürman’ın ifadesi ortaya çıktı
        İBB şüphelisi Göngör Gürman’ın ifadesi ortaya çıktı
        Borsada manipülasyon soruşturması: 12 tutuklama
        Borsada manipülasyon soruşturması: 12 tutuklama
        Kurtulmuş yeniden başkan adayı oldu
        Kurtulmuş yeniden başkan adayı oldu
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Kartalkaya iddianamesi kabul edildi!
        Kartalkaya iddianamesi kabul edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan F.Bahçe'yi kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan F.Bahçe'yi kabul etti
        Fenerbahçe'de Tadic ve Dzeko ayrılığı açıklandı!
        Fenerbahçe'de Tadic ve Dzeko ayrılığı açıklandı!
        Mourinho yine bildiğimiz gibi!
        Mourinho yine bildiğimiz gibi!
        30 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        30 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"