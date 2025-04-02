Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, oynadığı futboldan çok saha içi ve saha dışındaki olaylarıyla gündem olmaya devam ediyor.

31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu maçın son bölümünde çıkan olayların da yine başrolündeydi. Saha dışı olaylarla gündeme gelen Mert Hakan, derbide yine hırçın tavırlarıyla öne çıktı... Sarı-lacivertli futbolcu, Galatasaraylı futbolcularla yaşadığı olay sonrası kırmızı kart gördü.

Mert Hakan geçen sezon Galatasaray ile deplasmanda oynadıkları derbi maçın öncesinde de sarı-kırmızılı taraftarların olduğu bölüme giderek yine gerginliğe sebep olmuştu.

RANGERS MAÇINDA KAÇAN PENALTI...

Mert Hakan bu sezon Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nden elendiği maçta da sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı... Rangers ile deplasmanda oynanan rövanş mücadelesi seri penaltı atışlarına giderken, Mourinho en kritik olan son penaltıyı Mert Hakan'a kullandırttı. Mert Hakan ise çok kötü kullandığı penaltıyı adeta dağlara taşlara yolladı ve Fenerbahçe o vuruş sonrası Avrupa Ligi'ne veda etti.

Saha dışı tavırlarıyla Fenerbahçeli taraftarların büyük çoğunluğunun da tepkisini çeken Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'de uzun yıllardır şampiyonluğa hasret olan Fenerbahçe'ye son 2 sezondur belki de en çok zarar veren isim olarak öne çıktı.