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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş yine 'zarar' yazdı! - Fenerbahçe Haberleri

        Mert Hakan Yandaş yine 'zarar' yazdı!

        Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, son dönemdeki saha dışı olaylarına bir yenisini de Galatasaray derbisinde ekleyerek sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı. 31 yaşındaki futbolcu, takımının 2-1 mağlup olduğu maçın son bölümünde çıkan olaylar sonrası kırmızı kart gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 23:56 Güncelleme: 03.04.2025 - 00:12
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        Hırt Hakan!
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        Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, oynadığı futboldan çok saha içi ve saha dışındaki olaylarıyla gündem olmaya devam ediyor.

        31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu maçın son bölümünde çıkan olayların da yine başrolündeydi. Saha dışı olaylarla gündeme gelen Mert Hakan, derbide yine hırçın tavırlarıyla öne çıktı... Sarı-lacivertli futbolcu, Galatasaraylı futbolcularla yaşadığı olay sonrası kırmızı kart gördü.

        GEÇEN SEZON DA DERBİDE GERGİNLİK ÇIKARMIŞTI

        Mert Hakan geçen sezon Galatasaray ile deplasmanda oynadıkları derbi maçın öncesinde de sarı-kırmızılı taraftarların olduğu bölüme giderek yine gerginliğe sebep olmuştu.

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        RANGERS MAÇINDA KAÇAN PENALTI...

        Mert Hakan bu sezon Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nden elendiği maçta da sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı... Rangers ile deplasmanda oynanan rövanş mücadelesi seri penaltı atışlarına giderken, Mourinho en kritik olan son penaltıyı Mert Hakan'a kullandırttı. Mert Hakan ise çok kötü kullandığı penaltıyı adeta dağlara taşlara yolladı ve Fenerbahçe o vuruş sonrası Avrupa Ligi'ne veda etti.

        Saha dışı tavırlarıyla Fenerbahçeli taraftarların büyük çoğunluğunun da tepkisini çeken Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'de uzun yıllardır şampiyonluğa hasret olan Fenerbahçe'ye son 2 sezondur belki de en çok zarar veren isim olarak öne çıktı.

        "ADIMIZ ÇIKMIŞ DOKUZA..."

        Öte yandan Mert Hakan, derbi sonrası takım otobüsüne gittiği sırada, "Adımız çıkmış dokuza..." diyerek kırmızı kart görmesine tepki gösterdi. Mert Hakan ayrıca, “Haksızlık yapıldığını mı düşünüyorsun?” sorusuna da kafa sallayarak yanıt verdi.

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