Fenerbahçe'de Oosterwolde müjdesi: Geri döndü!
Süper Lig'de 9. hafta oynanan Samsunspor maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden yaptığı paylaşımla geri döndüğünü açıkladı.
Giriş: 28.01.2025 - 11:27 Güncelleme: 28.01.2025 - 11:27
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'a konuk olmuş ve bu maçta Jayden Oosterwolde sakatlık yaşamıştı.
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Operasyon geçiren ve tedavisini yurt dışında sürdüren Hollandalı futbolcu, Türkiye'ye geri döndü.
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23 yaşındaki futbolcunun tedavisine Türkiye'de devam edeceği öğrenilirken, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.